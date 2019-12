El patronato del Ifevi avanza en el plan para la ampliación entre los roces de Xunta y Concello

El Patronato del Ifevi dio ayer un nuevo paso para lograr ampliar su recinto en otros 5.000 metros cuadrados, claves para garantizar la competitividad y el liderazgo de la feria Conxemar. La decisión, con todo, no estuvo exenta de cruces de declaraciones entre la Xunta -con mayoría en el Patronanto- y el Ayuntamiento, con acusaciones mutuas de obstaculizar la tramitación de las obras. La reunión del Patronato dio el visto bueno a un acuerdo de tres puntos. El primero, vinculado a la tramitación paralela de la ampliación a través de la Ley 3/2016 o Ley Vigo, empleada para el desbloqueo de proyectos de excepcional interés. El segundo hacía mención a la declaración de "urgente ocupación" de los bienes y los derechos afectados por el plan, mientras que el tercero mencionaba, en caso de ser necesaria, la prevalencia de la utilidad pública sobre el monte mancomunado.

Para el alcalde, Abel Caballero, la Xunta "parece no tener prisa" en dar pasos. El regidor instó al Gobierno gallego a actuar "con premura" en la contratación del proyecto y en la tramitación bajo la Ley Vigo para permitir la ocupación de los terrenos de monte vecinal.

En una visita a Vigo, la conselleira de Medio Ambiente e Territorio, Ángeles Vázquez, aseguró que la Xunta ya comenzó a evaluar el plan de ampliación. Lo avanzó en unas declaraciones en las que criticó al Concello por no incluir el proyecto dentro de la ordenación urbanística provisional en base a un "informe desfavorable de navegación aérea". Fuentes municipales inciden en que el gobierno local si lo contempló, y explica que la actual legislación prohibe introducir suelos rústicos o urbanizables sin proceso urbanizador previo.

Por su parte, Francisco Conde, conselleiro de Economía, informó de que la Xunta evaluará el proyecto técnico para solicitar licencia "directa" al Concello. No obstante, desde Praza do Rei respondieron que la concesión de permiso directo es imposible, el tratarse de suelos no urbanos.