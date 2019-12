La Policía sitúa un Megane Coupé como el del acusado abandonando el lugar de los hechos

Los policías empezaron ayer a desgranar ante el jurado detalles de la investigación. El jefe de Homicidios fue uno de los que más se extendió. Un dato que aportó es que las cámaras de una gasolinera de la avenida de Madrid ubicada algo más adelante del piso de Ana Enjamio captaron a las cinco y media de la madrugada un coche con las "características morfológicas" de un Renault Megane Coupé, el que tenía el acusado. La defensa fue incisiva en este punto, ya que no se ve la matrícula. Por la calidad del fotograma, argumentó el letrado, podría ser otro modelo. El agente dijo que tras "echar horas" viendo fotos de coches, su "apreciación" es que era ese tipo de Megane: "Si no estuviese seguro no lo referiría; es un coche que no se ve mucho". Su teoría es que el turismo "estaría abandonando" el lugar tras el crimen.

El jefe policial puso este dato, el del vehículo, en relación con la señal del teléfono móvil de la víctima que captó también poco después del asesinato la antena de telefonía del 131 de avenida de Madrid. "El sentido del coche es compatible con la cobertura de la antena", afirmó. La tesis es que el encausado, tras los hechos, se fue llevándose supuestamente el móvil de Enjamio, que nunca llegó a aparecer.

Los policías también refirieron que el contenido de los móviles "daba fe" de "una relación tormentosa", sobre todo a raíz de que Ana "dejase" el noviazgo con César para volver con Samuel: "Se veía el continuo interés de él en hablar con Ana y que ella se niega; y documentamos hechos violentos".

Se pudo saber asimismo que la madrugada del crimen, de las 00.00 a las 09.00 horas, ni el teléfono personal ni el del trabajo del acusado tenían tráfico de datos. "Analizamos todo un mes y ese día fue la excepción; es curioso que justo esa noche se le gastaran los datos", valoró el responsable de las pesquisas.

Las declaraciones policiales revelaron, por otra parte, que alguien borró el historial y la localización del teléfono móvil de la fallecida desde horas antes del crimen. O que el teléfono del acusado tenía asociado el correo electrónico personal de Ana y que en el mismo se habían borrado las "apps" espía.