La Junta de Gobierno Local aprobará mañana la humanización de la calle Ronda de Don Bosco, que reducirá a 20 kilómetros por hora la velocidad en esa vía, y también en otras del entorno. La idea del Ayuntamiento es semipeatonalizar toda la zona para dar preferencia a las personas frente al tráfico rodado. El alcalde, Abel Caballero, va más allá y consultará con Tráfico la posibilidad de reducir la velocidad hasta los 10 kilómetros por hora. Llega solo unos días después de que en Pontevedra se aplicara esta misma medida en todo el centro histórico.

No obstante, las obras de humanización no arrancarán hasta después de la Navidad, para no entorpecer una zona, la de entorno del mercado del Progreso, de gran afluencia en esas fechas. Caballero anunció además que peatonalizará totalmente la calle María Auxiliadora. También se creará una gran plaza frente a la iglesia.