El rapero Juancho Marqués abre la programación cultural de la UVigo

La UVigo abre el curso con buena música, teatro y cine. Será el rapero Juancho Marqués quien estrene el jueves la programación cultural del primer cuatrimestre, a la que se suman las gallegas De Vacas, autoras del éxito Amodiño, la conocida versión de Despacito; así como las últimas montajes teatrales de Chévere y Sarabela, la undécima edición del ciclo Cine e Lingua y la Semana del Cine Submarino.

Juancho Marqués, considerado por la crítica el "rapero lírico", ofrecerá un concierto solidario en el que toda la recaudación se destinará la ONG Enxeñería Sen Fronteiras, para financiar un programa de agua en Honduras. Marqués, que acaba de publicar Álbum Uno, se subirá al escenario de la Ciudad Universitaria el próximo jueves. Los donativos serán de 2 euros. Enxeñería Sen Fronteiras acaba de cumplir 25 años y el proyecto en el que colabora en Honduras con varias organizaciones locales busca garantizar el derecho al agua en el golfo de Fonseca, al sur del país.

También dentro del ámbito musical, las gallegas De Vacas actuarán el próximo 4 de diciembre. El grupo se hizo viral gracias a versiones como Amodiño, que parodia el éxito mundial Despacito de Luis Fonsi, y está compuesto por las voces Faia Díaz, Inés Salvado y Paula Romero, a las que incorporaron la guitarra de Guillerme Fernández.

El teatro llegará de la mano de Chévere y Sarabela. El grupo compostelano traerá su última puesta en escena, Curva España. El montaje rescata un hecho histórico: la investigación del extraño accidente del ingeniero España que hace un siglo marcó la llegada del tren a Galicia. Chévere, el Premio Nacional de Teatro 2014, estrenó esta nueva producción el pasado 25 de julio en la Mostra de Teatro de Ribadavia y se subirá al escenario universitario el 7 de noviembre.

Sarabela, por su parte, lo hará el 27 de noviembre con Crónicas do Paraíso. La compañía ourensana hace una versión gratuita del clásico de Álvaro Cunqueiro, As crónicas de Sochantre, una puesta en escena que recrea un universo de crímenes e historias donde la vida y la muerte conviven muy de cerca.

Ambas representaciones teatrales y musicales tendrán lugar en el teatro de la ciudad universitaria a partir de las 18.30 horas.

Por otra parte, también se celebrará la undécima edición del ciclo Cine e Lingua, con una selección de largometrajes en versión original con subtítulos que estarán disponibles del 31 de octubre al 11 de diciembre. En esta ocasión se trata de tres películas de Richard Linklater, una obra de Orson Welles y una película sobre la escena musical irlandesa de los años 70. El ciclo comenzará con Halloween Special: F for Fake (Orson Welles, Gary Graver, 1973); Befone Sunrise (Richard Linklater, 1995); Before Sunset (Richard Linklater, 2004), Before Midnight (Richard Linklater, 2013) y, finalmente, Good Vibrations (Alex Lisa Barros D'Sa & Glenn Leyburn, 2012).

Las sesiones serán a las 20.00 horas en el auditorio del Parque Nacional das Illas Atlánticas (edificio Cambón). Este primer cuatrimestre también se llevará a cabo, como cada año, la Semana del Cine Submarino, del 20 al 22 de noviembre, en el Teatro Afundación.