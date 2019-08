El Concello exige para Bouzas el proyecto del centro de salud acordado en 2008

El gobierno local de Vigo exigió ayer a la Xunta que recupere el proyecto de 2008 para el centro de salud de Bouzas y que aparque el actual, al que ha calificado de "minicentro". El alcalde, Abel Caballero, compareció ante los vecinos de Bouzas acompañado de la concejala de Urbanismo, María José Caride. "¿Qué observamos en este proyecto menguante, a pesar de llevar once años esperando? Pues lo que observamos es que donde existía una superficie originalmente prevista de 1.257 metros cuadrados, ahora se reduce a 727", lamentaba Caride.

La concejala de Urbanismo explicó a los vecinos que también "hay una reducción de casi el 50% en el presupuesto, porque originalmente el proyecto iba a costar 2,2 millones de euros y ahora cuesta 1,2". "También hay una disminución de la atención sanitaria de más del 60% porque en un principio iba a haber siete consultas, seis de medicina general y una de pediatría, y ahora este proyecto solo tiene tres", afirmó Caride.

Según Caballero, no "no hay razón de ningún tipo para hacer un centro de atención primaria que sea la mitad del que estaba previsto hace once años y para el que dimos un solar que nos costó más de 800.000 euros.

La portavoz de la gestora del PP de Vigo, Teresa Cendón, respondió ayer a las críticas de Caballero y Caride afirmando que el Ayuntamiento "no dio licencia para el proyecto inicial". "Nos pidieron modificar el proyecto y es lo que hicimos. El objetivo era respetar el patrimonio y mantener la arquitectura tradicional del barrio de Bouzas y recuperar la zona. Para mantener el proyecto inicial nos tendrían que dar otro solar", afirma Cendón.

El conselleiro de Sanidade, Jesús Vázquez Almuiña, acompañado de Corina Porro y el gerente del área sanitaria de Vigo, Julio García Comesaña, presentarán a los vecinos de Bouzas el proyecto del centro de salud hoy a las 18.00 horas en el Liceo Marítimo.