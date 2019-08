El BNG plantea que los cargos institucionales no participen en actos religiosos

El BNG difundió ayer su rechazo a la invitación del Concello a acudir a la tradicional procesión del Cristo de la Victoria que se celebra hoy al tiempo que anunciaba que propondrá a la corporación municipal que los cargos institucionales no participen en ningún tipo de manifestación religiosa para respetar el laicismo de las instituciones del Estado.

"Propondremos establecer que ningún representante institucional, en calidad de tal, participe de ningún acto religioso, ni en una procesión católica ni en ninguna otra manifestación precisamente por el necesario e indispensable respeto a la aconfesionalidad de las administración públicas", explicó el portavoz local nacionalista, Xabier Pérez Igrexas.

De acuerdo al comunicado emitido ayer por la formación nacionalista, el Ayuntamiento invitó a la procesión de hoy a todos los miembros de la Corporación Municipal instándoles a que acudan "portando la medalla de concejales y concejalas". Para Pérez Igrexas, la presencia de los ediles en un acto religioso es un "anacronismo que responde a una tradición de otro tiempo".

"Respetamos que cualquier persona, sea concejal o no, pueda participar a título personal de cualquier acto público, faltaría más, pero entendemos que en el ejercicio de la representación institucional no tiene ningún sentido participar de una procesión", agregó. "Hay que respetar, por supuesto, todas las creencias, pero entendemos que también se debe respetar a las muchas personas que legítimamente no las tenemos", razona.

El BNG propone que se aplique Vigo el criterio ya en práctica en concellos como Redondela, donde se acordó, con el voto del PSOE, separar la institución municipal de los actos religiosos.