Pérez pide a Iglesias que Podemos no apoye a Caballero para la FEMP

El candidato de Marea de Vigo, Rubén Pérez, llamó a la ciudadanía a la "unidad" y a "perder el miedo" para revocar en las urnas la mayoría absoluta de Abel Caballero, en la que "se producen represalias" a los trabajadores municipales que denuncian el "incumplimiento de los derechos laborales". "Vamos a hablar con el resto de ayuntamientos progresistas del Estado español para impedir que el señor Abel Caballero vuelva a ser presidente de la Federación de Municipios y Provincias por incumplir la ley", aseveró ante el secretario general de Podemos, Pablo Iglesias, que le arropó en la Estación Marítima ante más de 300 personas.

Durante su intervención, Pérez propuso construir "una mayoría de izquierdas progresista" para hacer frente al gobierno local actual que, señaló, desoye conflictos laborales como el de los trabajadores de la zona azul o los bomberos -presentes ayer en el acto-, que reivindican mejores condiciones laborales. "No pasa nada porque un alcalde no salga hasta en la sopa, no pasa nada porque no le riamos las gracias. Lo que está pasando en Vigo es tan grave como para que cuando un político baile, cuando menos le lancemos un tomate, porque hay mucha gente que lo pasa mal", afirmó.

Antes que Pérez intervino en el acto Pablo Iglesias, que comenzó agradeciendo la "generosidad" de la ciudadanía de Vigo con su formación y apuntó que Podemos está "más cerca que nunca de llegar al Gobierno del Estado y de muchas comunidades". Iglesias volvió a criticar como hizo el martes, aunque sin citarlo, la donación a la sanidad pública de Amancio Ortega. "En una democracia cualquier persona va a poder ir a un hospital público y le van a atender los mejores profesionales, y eso no va a depender de la caridad de ningún millonario sino del Estado", aseveró. El líder de la formación morada, que volvió a denunciar presiones para evitar un Gobierno de coalición entre PSOE y Podemos, insistió en que su formación exige el cumplimiento de la Constitución y de los derechos que ésta incluye como el acceso a una vivienda, un trabajo con salario digno y la igualdad de oportunidades.