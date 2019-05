El Meixoeiro amplía su cierre estival: la mitad de sus camas estarán tres meses clausuradas

El Servicio Galego de Saúde (Sergas) adelanta este año el inicio del cierre estival de camas a la segunda quincena de junio. Es medio mes antes. Esta ampliación afecta solo al Hospital Meixoeiro, que pasa a tener la mitad de sus habitaciones clausuradas durante tres meses, en vez de los dos y medio del verano pasado. El Sergas explica que esta previsión se realiza en base a la ocupación de años previos, en los que no se necesitaron estos puestos de hospitalización. Garantiza que se abrirán en cuanto se necesitaran.

En el Complejo Hospitalario Universitario de Vigo (Chuvi) se clausurarán este año hasta 235 camas. Una de cada cinco. El pico del cierre tiene la misma dimensión que el año pasado, si se tiene en cuenta que se han eliminado 15 puestos de hospitalización en el Meixoeiro con la ampliación de la zona de aislamiento.

El grueso del cierre vuelve a concentrarse en este hospital. A la clausura de la segunda planta -45 camas- durante todo el año, se sumarán el cierre de la sexta completa -60-, el ala 1 de la quinta -30- y el ala 2 de la cuarta desde el 1 de julio al 30 de septiembre. La avanzadilla serán un ala de la quinta y otra de la sexta -60 lechos- durante la segunda quincena de julio. Principalmente, atañe a Medicina Interna, a la que se destinan estas dos plantas. En la cuarta afectará también a algunas camas de Traumatología y Cirugía General.

"En realidad, van a estar ocupadas y desocupadas las mismas, porque el año pasado no las metimos en la programación pero no había actividad para rellenarlas, porque baja mucho la patología estacional en el área médica...", explica la directora de Procesos Asistenciales del área sanitaria del Vigo, Mar Vázquez, y añade que "el año pasado no hicieron falta todas las camas que había abiertas". Asegura que "no hay ninguna modificación en la actividad programable que haga bajar el número de camas". La reducción se refiere al paciente "que entra por urgencias y necesita ingresar", abunda y garantiza: "Si por cualquier circunstancia hay que abrir, abrimos. El paciente que entre, va a tener cama.

En el Álvaro Cunqueiro se cerrarán el mismo número de habitaciones en los mismos periodos, aunque habrá alguna modificación en las especialidades afectadas, en parte, por la reorganización llevada a cabo en septiembre. La vela que comparten Cirugía General y Digestivo -la 1B- cerrará en agosto y la primera quincena de septiembre. Mantienen abierta una vela de cada uno de ellos, por lo que "no distorsiona nada la atención", señala Vázquez.

Este año cerrará también la vela que comparten Neurocirugía y Nefrología, en vez de la de Neurología y Otorrinolaringología, por la que optaron el pasado. Esta previsto que se clausure desde el 15 de julio al 30 de septiembre.