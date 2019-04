La huelga de Primaria pedirá la dimisión del gerente y un mínimo de 10 minutos por cita

Tres son las reivindicaciones principales de la huelga que el personal facultativo de los centros de salud del área sanitaria de Vigo planean convocar, tras el descontento por la desconvocatoria de la prevista para abril. En la asamblea celebrada el martes acordaron reclamar la dimisión del gerente de la Estructura Organizativa de Xestión Integrada (EOXI) de Vigo; el establecimiento de un tiempo mínimo por consulta de 10 minutos, con un máximo de pacientes por jornada laboral; y garantías de acceso de los pacientes a los especialistas del hospital.

Sobre este último punto, los médicos denuncian que este ha sido "limitado por esta Gerencia de manera sistemática". Exigen que se eliminen las consultas telemáticas "como única posibilidad de derivación" y que en todas las especialidades se mantenga la posibilidad de que reciba presencialmente al paciente. También piden la eliminación de los buzones virtuales, en los que reprochan que se dejan usuarios a la espera de citación, "lo que además de la demora genera una angustia importante tanto al paciente como al médico de Atención Primaria". Piden poder decidir consultas preferentes y que tengan una demora máxima de 15 días.

La convocatoria de la huelga está condicionada al resultado de la mesa sectorial que el viernes mantendrán sindicatos con Sanidade. Entre las otras posibles medias de fuerza que plantearon está la de no acudir a reuniones de la EOXI; no firmar ni colaborar en los acuerdos de gestión; mandar hoja de interconsultas por correo a la dirección, cuando la demora sea excesiva; decir a los administrativos que no concedan más citas forzadas cuando se exceda un número determinado de pacientes y que sea la dirección la que dé la orden por escrito. Posponen a 2020 la posibilidad de renunciar a formar más MIR.

Han enviado una solicitud de amparo deontológico que esperan que el Colegio de Médicos de Pontevedra eleve a la Comisión Central de Deontología, en la que denuncian la situación. En ella advierten que, con el volumen de citas que llegan a alcanzar, "se hace inviable" realizar el trabajo "sin generar un riesgo evitable y errores" por el "agotamiento extremo físico y mental".