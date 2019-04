Pasear por Príncipe "éche unha risa!"

"Alucinantes", "vitalistas", "divertidas", "amenas", "geniales", "fantásticas"... Calificativos muy variados pero unánimes a la hora de definir la exposición que preside la explanada del Museo MARCO. La muestra, que recoge las mejores tiras de los viñetistas de FARO Luis Davila y Gogue, provoca sonrisas y carcajadas de cientos de transeúntes que discurrieron por la calle Príncipe desde este pasado lunes. "Pasas por delante y ya sientes la necesidad de leerlas y también sin darte cuenta se te marca una sonrisa. Son maravillosas", comentan un grupo de amigas.

"Ilustrando. As historias do noso día a día" no solo es un recopilatorio de las tiras cómicas de "Floreano" y "O Bichero", sino el reflejo de la sociedad. "Plasmar lo más importante que ha pasado en el día con esta retranca gallega solo lo logran unos pocos, lo que le da más valor. Con solo una viñeta logran decir mucho y eso es complicadísimo", valora Óscar M. Rey, quien posa junto a su ilustración predilecta, la que desgrana con su humor característico las dificultades y 'números' que tienen que hacer los autónomos para llegar a fin de mes.

El salto de estas caricaturas del formato papel a la realidad de la calle más transitada de la ciudad concentró también los aplausos de jóvenes y trabajadores que discurren por la zona a diario. "Es, sin duda una gran idea, se hace mucho más ameno el paseo por Príncipe", reconocía una sorpresiva Alicia Salgueiro, ya que pese a vivir en la urbe olívica desconocía estas viñetas. "Es la primera vez que las veo y la verdad estoy sorprendida por su agudeza e ingenio. Plasma situaciones cotidianas de una manera muy inteligente", aprecia esta vecina.

Exposición itinerante

Encantados también con esta muestra itinerante -permanecerá en Vigo hasta el 25 de abril para visitar a continuación Pontevedra, Redondela, Cangas, Vilagarcía o Baiona, entre otras localidades- se mostraron Alejandro y Sabela. La pareja reconoce que son fieles seguidores tanto de FARO como de sus tiras cómicas si bien no son capaces de quedarse con una. "Eligiríamos todas, cada vez que nos encontramos una que no conocíamos nos gusta más que la anterior", comentan.

Las que sí tienen una clara preferencia por una de las viñetas son Encarna, Lupe y María José, quien ayer a su paso por Príncipe no dudaron en posar junto a la imagen del Apóstol Santiago y la 'simulación' de su robo. "Cada vez que la vemos nos gusta más. La exposición es fantástica, una idea sensacional, es pasar por delante de ellas y reírte, la vida está para estas cosas", aplaudían estas tres amigas. Son conocedoras, y como muchos otros ,'fans' de Davila y Bichero a quienes conocen "de toda la vida".

"Las historias son estupendas y el mérito que tiene hacer una historia de una situación que pasó el día anterior es mucho", alababan estas viguesas. Pero estas ilustraciones cómicas no solo conquistaron a los vigueses. Dos amigas llegadas de Pontevedra también se pararon a contemplar los diferentes cubos emplazados en el centro y, como era de esperar, una sonrisa se dibujó en sus rostros. "Son realmente divertidas, las vemos a diario pero te siguen haciendo mucha gracia. Hay que tener muchísima imaginación", sostienen dos vecinas de la ciudad del Lérez.

Libros recopilatorios

La muestra se inauguró con un acto presentado por el actor Carlos Blanco, quien, en una divertida intervención en el salón de actos del MARCO, mostró el trabajo de los dos humoristas mientras estos elaboraban unos dibujos en directo. El proyecto del diario decano pretende acercar el humor gráfico a la sociedad con esta exposición itinerante y la publicación de dos libros, que recopilan las mejores viñetas de estos creadores. En total son 13 cubos que recogen una selección de las viñetas que aparecen en los libros, que reúnen 116 tiras, y que pueden adquirirse a 6,95 euros cada uno a partir del próximo sábado.

El mejor humorismo gráfico de FARO se convertirá también durante las próxima semanas en una fuente hilarante de optimismo y genialidad de todos los vigueses. Porque las viñetas también complementan la información que a diario recoge el periódico que las plasma; historias divertidas pero llenas de contenido, reflejo del día a día de los gallegos.





