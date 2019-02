Los policías que vigilan los juzgados amenazan con no realizar el servicio los fines de semana

El Sindicato Unificado de Policía (SUP) alertó ayer de la situación "crítica" que atraviesa el servicio de vigilancia de los juzgados. Vigo no es una excepción. La falta de policías nacionales está obligando a suplir las carencias con patrullas que hacen servicio en la calle. De los cuatro agentes destinados, bajas, vacaciones y permisos provocan que estos días solo haya uno. Y el sindicato avisa de que la cifra idónea mínima para realizar esta labor de vigilancia sería de seis policías.

A la escasez de efectivos se une que a estos agentes se les adeuda un plus mensual de 400 euros desde hace ya un año. Como medida de presión el SUP anunció ayer que estos agentes dejarán de prestar el servicio los fines de semana -cuando está operativo el juzgado de guardia- desde el 1 de marzo si no cambia la situación.