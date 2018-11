Setenta opositores a bombero denunciarán al tribunal del examen

Alrededor de setenta aspirantes de los 291 que se presentaron a la prueba teóricas de las oposiciones a bomberos del Concello de Vigo interpondrán una denuncia conjunta en el juzgado contra el tribunal del examen al considerar que ha habido irregularidades en el proceso. Los opositores solicitaron que se repitiese la prueba al considerar que había demasiadas preguntas que nada tenían que ver con el grado de trabajo ni con la cualificación necesaria para ser bomberos. Como su petición no ha sido escuchada, ahora deciden ir a los tribunales para encontrar una salida.

"No es normal que de 291 solo haya 20 aprobados", explica uno de los aspirantes afectados que se sumará a la demanda, Juan Manuel Lorenzo. Tras las numerosas quejas de opositores tras la realización del examen, según los afectados, el tribunal corrigió hasta cuatro veces más esas pruebas escritas, llegando a eliminar las seis preguntas de reserva y dos más porque el enunciado daba lugar a confusiones. "Pasamos de un examen de 50 preguntas a uno de 48 y sin preguntas de reserva", explica Juan Manuel Lorenzo. Además, añade que la situación se vuelve todavía más grave "porque en algunas preguntas ninguna de las respuestas era válida" Todas las que se han quitado son por error del propio tribunal", añade. Los aspirantes afectados reclamaron un total de 27 preguntas.

Los opositores darán una rueda de prensa hoy para explicar la situación y los motivos por los que acudirán a los tribunales. En la comparecencia estarán acompañados por una representación de los Bomberos de Vigo. "Nos apoyan porque quieren que el servicio que se preste sea de calidad. Consideran que es injusto todo lo que ha pasado", explica Lorenzo.

Los denunciantes van más allá, y aseguran que han solicitado en repetidas ocasiones sin éxito el acta del examen. La negativa del tribunal a facilitársela les hace sospechar que el acta no existe. "Lo que queremos es que se paralice el proceso y que se sustituya al tribunal", explican los afectados.

La prueba teórica se celebró el 4 de noviembre en el pabellón de Navia y correspondía a la Oferta de Empleo Público del Concello de Vigo de los años 2014, 2015 y 2016, que todavía estaban sin adjudicar.

Tras la realización de las pruebas y las numerosas reclamaciones, tanto el PP como Marea reclamaron que se anulenla prueba teórica de la oposición "ante las sospechas de irregularidades". También CC.OO y CIG pidieron que se repita el examen "por coherencia" al entender que muchas de las preguntas "no tienen que ver con el temario, ni con nuestro trabajo". "Yo tengo mis sospechas de lo que pasa, pero no puedo decir más para no meterme en problemas judiciales", indicó en ese momento Rubén Pérez, portavoz de Marea.

El concejal del PP, Miguel Fidalgo, "exigió" recientemente al alcalde que "deje de escurrir el bulto" en lo relativo a la oferta de empleo público. "Él es el máximo responsable de la oferta, de los temarios, de las bases y de nombrar a los miembros del tribunal", reiteró Fidalgo. Por ello, el popular instó a Caballero "a dejar de practicar la política el escaqueo". El PP solicitó la dimisión del concejal de Personal del Gobierno local, Javier Pardo.

El alcalde , Abel Caballero, insistió siempre que se le cuestionó sobre esta situación que el Concello se mantendrá al margen y que todo está en manos del tribunal del examen.