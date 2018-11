El vigués acusado de acuchillar a un compañero de piso :"Yo le taponé la herida"

La Sección Quinta de la Audiencia con sede en Vigo juzga a un hombre acusado de acuchillar a un compañero de piso que sufrió importantes lesiones en diciembre del año pasado.

El acusado sostiene que salió en defensa de la pareja de su compañero pues estaban discutiendo y, como en ocasiones anteriores le había agredido, se guardó abierta en la espalda una navaja tipo mariposa para defenderse si la necesitaba. El hombre le agarró por el cuello y él le apuñaló. Cuando cayó al suelo fue el primero en auxiliarle: "Yo le taponé la herida y reconocí lo que hice a la Policía".

La versión de la víctima es distinta. Asegura que no hubo discusión con su pareja y que su compañero de piso le atacó. "Se abalanzó sobre mí y le empujé. Volvió y entonces le agarré del cuello para reducirle, pues soy experto en artes marciales. No vi que con la mano izquierda sacó la navaja automática y me asestó siete cuchilladas. En un primer momento ni me auxilió. Fui yo quien apretó la herida".

La víctima todavía sigue pendiente de varias intervenciones y hasta dentro de un año no se conocerá el alcance de las secuelas. "Estarás contento. Me has apuñalado delante de mi hija", le dijo el herido tumbado ya en el suelo. Y es que la hija menor de la víctima llegó a casa justo entonces. Un técnico de telefonía que instalaba la wifi fue el primero en llegar al pasillo donde tuvo lugar la agresión. "El joven taponaba la herida y me pidió que avisara a la ambulancia. Los dos estaban serenos y en silencio".