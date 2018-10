Caballero atribuye a intereses políticos de Feijóo la paralización del Área

El alcalde de Vigo da por irrecuperable la actividad del Área Metropolitana en el actual mandato con o sin sentencia del juzgado de primera instancia que decretó su paralización hace año y medio y emplaza a una mayoría de izquierda más holgada tras las próximas elecciones municipales para poner de nuevo en marcha su actividad.

El Concello de Vigo dejará en manos de sus servicios jurídicos la decisión de recurrir o no en casación la sentencia del TSXG confirmando la paralización del ente supramunicipal y emplaza Núñez Feijóo a lo comicios de 2019. "Quería convertir el Área en su palanca política y como no obtuvo la mayoría lo que no no logró en las urnas lo busca por la vía de los recursos", criticó Abel Caballero dobre la demanda inicial formalizada por la Xunta en enero de 2017.

El regidor también dejó claro, no obstante, que el magistrado del alto tribunal gallego no se pronuncia sobre las cuestiones de fondo del debate político como son la legalidad de los nombramientos, la validez de los acuerdo de la junta de gobierno metropolitana o la integración de Vigo en el plan de transporte.