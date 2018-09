Cuarenta grados y Queen como colofón

Elena Muñoz se estrenó a lo grande como candidata y el partido aprovechó para lanzar nuevo logo. La organización reconoció que se habían superado las expectativas, lo que explica que alrededor de 300 personas tuvieran que seguir el acto de pie o desde un salón anexo. La temperatura era insoportable desde minutos antes del arranque y hasta la propia protagonistas tuvo que echar mano del abanico para lidiar con el intenso calor de los focos.

No faltaba nadie, el partido quiso mostrar un respaldo sin fisuras a su nueva candidata tras las reñidas primarias de diciembre de 2016 y trajo a Vigo al presidente y vicepresidente de la Xunta, a los conselleiros de Infraestructuras, Sanidad, Hacienda y Cultura y al portavoz parlamentario del PPdeG, además de dos exalcaldes, diputados y cargos del partido en Pontevedra. Tanta gente había que hasta el presidente del Puerto se vio obligado a resistir hora y media de pie. También acudieron numerosos empresarios, colectivos sociales y educativos.

El ambiente festivo recordaba a las grandes citas de campañas en las que el partido estaba en mucha mejor posición. Se quiso infundir optimismo y se movilizó desde hace días a la militancia para escenificar una demostración de fuerza de las que hacía tiempo que no vivía el PP local. Fue Muñoz quien eligió la música de apertura y se despidió con el "Don´t stop me now" de Queen.