Los jubilados claman contra el Imserso por la "discriminación" de Vigo frente a Santiago

Jornada incesante de llamadas en la sede viguesa de la Unión Democrática de Pensionistas de Pontevedra para clamar contra el nuevo desplante del Imserso. Según adelantó ayer FARO, se ofertarán 55 vuelos desde Peinador hacia destinos peninsulares frente al más de un centenar con origen en Santiago. Y los usuarios tendrán que seguir desplazándose por su cuenta hasta Pontevedra para coger allí el autobús que los traslade hasta la terminal compostelana. "El cabreo es tremendo, una señora llamó llorando y hay jubilados que ya desisten de viajar. Nos gustaría que explicasen los motivos de esta discriminación absoluta con un área de influencia de 600.00O personas", denuncia el presidente del colectivo, Antonio Navarro.

La concesionaria que organiza los viajes vacacionales en territorio peninsular, Mundosenior, ha fijado 45 viajes desde Vigo, 4 menos que en 2017 y muy lejos del centenar ofertado de forma excepcional en 2015. Queda por conocer la oferta para desplazarse a las islas, que corresponde a la empresa Mundiplan, pero el año pasado todas estas rutas salieron de Santiago a pesar de que Peinador es el aeropuerto más cercano para la mayoría de usuarios de Pontevedra y también de una parte considerable de ourensanos.

"Hoy [por ayer] salimos de la oficina con una tristeza tremenda. Los mayores están trabajando mucho por la sociedad y tienen la ilusión de disfrutar de estas vacaciones. Pero muchos ya nos han dicho que tendrán que desistir porque no pueden desplazarse hasta Pontevedra al no tener alguien que los acerque o sufrir problemas de movilidad. Y teniendo un aeropuerto en Vigo tampoco es comprensible que no salgan más vuelos de aquí, al menos el 50%", critica Navarro.

"Estamos igual que meses atrás. Al principio recularon y pusieron más vuelos pero hemos vuelto a la misma situación. Las empresas deben tener datos claros de la gente que viaja, no se entiende por qué han vuelto a organizarlo así. Tropiezan en la misma piedra", reprocha el presidente de los pensionistas a las concesionarias y a la Administración.

De hecho, el pleno vigués ya ha reclamado en dos ocasiones de forma unánime al Gobierno central que el reparto de vuelos dé mayor relevancia a Peinador y que los usuarios puedan coger en Vigo el autobús del Imserso hasta Lavacolla.

Los propios pliegos del concurso recogen que las concesionarias deben reducir los traslados, utilizar los aeropuertos más próximos a donde se concentren los usuarios y facilitar autobuses directos. Tres condiciones que no se están cumpliendo en Vigo y el resto de concellos de su área de influencia.

El alcalde Caballero mantiene su crítica a la planificación de este año, aunque puntualiza que es responsabilidad del anterior Gobierno central. "La situación es igual de inadmisible antes que ahora. El contrato es de 2017 y se firmó por dos años, por lo que deben solucionarlo. Que los mayores de Vigo tengan que desplazarse 100 kilómetros teniendo un aeropuerto al lado es intolerable. Voy a hacer lo posible y lo imposible para intentar solucionarlo pero el gobierno del PP de Rajoy lo dejó atado y bien atado", sostiene.

Los beneficiarios del Imserso todavía no han recibido ninguna comunicación sobre la programación definitiva por lo que todavía no han acudido a las agencias de viajes para formalizar sus reservas, según comenta el presidente de las empresas del sector en Pontevedra, José Ángel Espada.

"A nosotros no nos preguntan a la hora de hacer la planificación. Es un problema político y el área metropolitana en su conjunto debería reivindicarlo y pedir una solución. El transporte directo a Santiago sería lo mínimo. El año pasado tuvimos el caso de unos usuarios que tenían que ir a Pontevedra a coger un autobús que después pasaba por Vigo de camino a Ourense. Pero la concesionaria nos dijo que aquí no podían recogerlos", lamenta.

Respecto a los vuelos insulares, el presidente de las agencias de viajes plantea que podrían incluirse plazas del Imserso en las nuevas conexiones de Binter con Canarias: "Aunque no tenga todos los destinos, en Vigo hay una oferta aprovechable y las compañías tendrían así garantías de ocupación en esas fechas, pero no parece que la filosofía vaya a cambiar".





