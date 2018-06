Las lágrimas de Jesús Calleja al volar sobre las Islas Cíes

El helicóptero de Jesús Calleja sobrevuela estos días la parroquia de Chandebrito, una de las zonas más afectadas por la ola de incendios en Galicia que se cobró la vida de cuatro personas -dos de ellas vecinas del lugar- y arrasó más de 50.000 hectáreas de monte. El popular aventurero, que recorre varios puntos de España a vista de pájaro, ha elegido el municipio de Nigrán para rodar una nueva entrega del programa 'Volando Voy'.



En una de las pausas del rodaje, Jesús Calleja ha aprovechado para subirse a su helicóptero y sobrevolar una de las caras más desconocidas de las Islas Cíes. Muy activo en las redes sociales, el aventurero y montañero publicó el vídeo del momento en su cuenta de Twitter con un mensaje que puede suponer un impulso más a la candidatura del archipiélago a convertirse en Patrimonio de la Humanidad.



"¡Os dejo este vídeo de uno de los lugares más bestiales de España!", escribía en un mensaje que han podido ver sus más de 668.000 seguidores y que se habrá multiplicado después los más de 500 retuits que ha recibido un vídeo y un texto que se completa con la siguiente idea: "Las Islas Cíes en Galicia parecen islas sacadas de la peli de Jurassic Park! Os va a gustar mucho la nueva temporada de Volando Voy...se me cayeron las lágrimas de emoción..la naturaleza siempre sorprende...".



Las cifras del post en su página de Facebook marean todavía más: 198.039 reproducciones y más de 6.000 veces compartido.







Las Islas Cíes no han sido las únicas que han podido ver los seguidores de Jesús Calleja en las redes sociales. En un vídeo grabado el primer día de rodaje se recogía la desembocadura del Miño y parte del Monte de Santa Trega. Todo, en una jornada en la que el mal tiempo recibió al presentador de 'Volando Voy', aunque eso no impidió que continuase con el rodaje del programa en el sur de la provincia de Pontevedra.



Este hecho no pasó desapercidibod por Jesús Calleja que recalcó en un tuit: "Seguimos el rodaje de Volando Voy, a Galicia Rías Bajas! porque esta tan verde? pues porque llueve, y cuando lo hace se lo toma en serio.. así me recibió hoy. Sobrevole la desembocadura del Miño a toda la altura que me dejaron las nubes, para llegar por la costa a Baiona"





Seguimos el rodaje de Volando Voy, a Galicia Rías Bajas! porque esta tan verde? pues porque llueve, y cuando lo hace se lo toma en serio.. así me recibió hoy. Sobrevole la desembocadura del Miño a toda la altura que me dejaron las nubes, para llegar por la costa a Baiona pic.twitter.com/mYhYHYuQXa — Jesús Calleja (@JesusCalleja) 5 de junio de 2018

El rodaje de 'Volando Voy' en Chandebrito

La grabación arrancó esta semana cuando Jesús Calleja desembarcaba en Pontevedra con todo el equipo de rodaje , excepto su helicóptero. Las condiciones meteorológicas que t antos problemas están generando en Peinador impedía el traslado del transporte. Los vecinos de Chandebrito recibieron al popular presentador con el móvil en la mano y preparados para hacerse fotos con él.Jesús Calleja en Chandebrito // FARO. El programa de Cuatro recogerá este jueves un simulacro de incendio en el Monte Galiñeiro, en la parroquia gondomaresa de Vincios.El espacio televisivo grabará el viernes una reforestación en la zona de As Chans do Rapadouro, en Chandebrito, donde. El sábado está prevista una fiesta de despedida en la plaza del Concello de Baiona , donde se proyectarán imágenes tomadas a lo largo de la semana en la comarca.