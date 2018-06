Peinador alarga su semana "horribilis": más vuelos afectados y cancelaciones en las agencias de viaje

Peinador suma y sigue en su semana "horribilis". Después de sufrir el martes el que probablemente sea el peor día en sus 64 años de historia, el aeropuerto volvió a padecer ayer las consecuencias de la desconexión del ILS, el conocido como "sistema antiniebla". A lo largo de la jornada se vieron desviados o cancelados siete vuelos. Los pasajeros del servicio con Madrid de primera hora de Iberia, que debía despegar a las 6.35 h de Peinador, tuvieron que desplazarse en tres buses hasta Lavacolla. La razón: a raíz del mal tiempo del martes, el avión de la compañía que debía aterrizar en el aeropuerto vigués y pasar la noche allí, tuvo que hacerlo en Santiago. Iberia canceló su frecuencia matinal entre Peinador y Barajas -tanto el vuelo de ida como de vuelta-. Según informa Aena, Vueling también desvió a Santiago su frecuencia de la mañana con Barcelona. Ya por la tarde, Ryanair canceló otra con El Prat.

Desde el operador aeroportuario apuntan que los vuelos afectados modificaron su planificación debido a causas operativas o la meteorología, sin embargo lo desvinculan de la desconexión del ILS en Peinador. En el caso del servicio de primera hora de Iberia, por ejemplo, la aerolínea confirma que desvió a los pasajeros por Santiago porque el avión que la víspera debería haber aterrizado en Peinador tuvo que hacerlo en Lavacolla.

Además de los vuelos desviados o cancelados, ayer los usuarios de Peinador vieron cómo sufrían retrasos algunos de los servicios programados. El vuelo de Air Europa que debía haber aterrizado en Madrid a las 11.50 h lo hizo por ejemplo casi una hora después, a las 12.38. Algo similar le ocurrió al vuelo de Iberia que aterrizó en Barajas a las 13.18 h, casi media hora después de lo previsto; o el servicio de Air Europa que en vez de despegar a las 12.30 h de Peinador -como estaba programado-, lo hizo pasadas la una y cuarto de la tarde.

A pesar de que Peinador volvió a perder vuelos, la jornada fue bastante mejor que la del martes, cuando solo pudo aterrizar en el aeropuerto el primero de los 28 vuelos que tenían programado tomar tierra o despegar en Vigo. Ese carrusel de servicios suprimidos o desviados dejó un saldo de cerca de 4.000 pasajeros afectados. Desde que Aena decidió desconectar el ILS para modernizar el sistema, el 7 de mayo, el número de vuelos afectados roza el centenar y el de pasajeros damnificados supera los 12.000. Su número podría incrementarse en los próximos días. Para hoy, por ejemplo, Meteogalicia prevé cielos nublados con una probabilidad de lluvia del 80%.

"Es gravísimo. Debido a la imprevisión de Aena y el Gobierno saliente el aeropuerto de Vigo está viviendo lo que nunca había sucedido", censuró ayer el alcalde, Abel Caballero, muy crítico con una situación de la que responsabiliza directamente al "catastrófico funcionamiento" del operador aeroportuario. El regidor lamentó también la "descoordinación de las aerolíneas", aunque también lo achacó a Aena. "Pagan las consecuencias de su pésimo funcionamiento. Esto no había pasado nunca", zanjó.

Caballero recordó que en 2017 Peinador ya padeció las consecuencias de tener el ILS suspendido debido a las labores de certificación y lamentó que no se hubiera aprovechado aquella oportunidad para renovar el sistema.

"Prefirieron hacerlo de otra forma -explicó el primer edil de Vigo- Sigo teniendo serias dudas de que no sea posible hacerlo en muchísimo menos tiempo, de que Aena no esté optando por una opción más barata en vez de una más rápida". "¿Y quién lo paga? Vigo", abundó el alcalde antes de situar en 11.500 la cantidad de pasajeros afectados. "Es inasumible. Si hago memoria no encuentro nada igual", recalcó. Caballero vincula la situación que atraviesa el aeródromo olívico con el "legado" que deja el "ya felizmente ministro en funciones de Fomento", Íñigo de la Serna.

Igual de crítico se mostró ayer el colectivo de las agencias de viaje. Diego Otero, representante de su asociación provincial (Avipo) y con negocio en la ciudad, lamentaba la imagen "vergonzosa" que está trasladando Peinador. Desde el sector se recuerda que la desconexión del ILS coincide con una de las épocas de mayor actividad congresual, por lo que se incrementa el número de profesionales que viajan a Vigo. Solo en junio hay programadas 15 citas de este tipo.

"Esto afecta al tejido industrial de la ciudad y puede dañar al calendario de eventos de otros años", alerta el representante de Avipo, quien reconoce que -ante las noticias sobre desvíos y cancelaciones- han recibido ya peticiones de clientes que quieren cancelar sus viajes a Vigo para esta y la próxima semana. Las propias agencias se han visto obligadas en algunos casos a buscar in extremis planes alternativos a sus clientes.

Desde Ahosvi, su presidente, Jaime Pereira, confirma el repunte de las citas profesionales y explica que la ocupación media ronda la primera quincena de junio el 80 o 90%. Pereira confía en que el daño causado por los desvíos en la imagen de Vigo no sea elevado.