La presión sindical fuerza una mayor oferta de policías en Galicia: 108 plazas

Tras mes y medio de movilizaciones por el “irrisorio” e “indignante” borrador del concurso de méritos para las comisarías de la Policía Nacional, que la propuesta del Ministerio del Interior en Galicia se limitaba a 87 plazas, una cifra que solo alcanzaba para cubrir el 40% de los puestos vacíos más prioritarios –cuantificados en 208–, la oferta en la comunidad suma 21 plazas más. A las cuatro anunciadas a finales de febrero se suman ahora otras 17.

La presión sindical, con una oleada de alegaciones y una concentración a las puertas del Consejo de Policía, ha “dado sus frutos”, celebran desde el Sindicato Unificado de Policía (SUP). Aunque valoran el refuerzo de la convocatoria, que, según detalla el sindicato mayoritario, responde a la detracción de efectivos que acarreará en las próximas semanas el concurso general de méritos de la unidades de vigilancia en edificios judiciales en Galicia, el SUP considera que resulta “insuficiente”. “Lo que urge es la modificación del catálogo de puestos de trabajo, adaptado a la realidad social y delincuencial, principalmente en la Jefatura Superior de Galicia (con sede en A Coruña) y en Vigo, las principales ciudades donde hay más delincuencia y donde los servicios de atención al ciudadano están más en precario”, advierte Roberto González, secretario general del SUP en Galicia.