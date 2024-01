El BNG apostará, si llega a la Xunta, por el desarrollo del sector forestal y la generación de productos con alto valor añadido. Así lo indicó ayer el cabeza de lista por Pontevedra, Luís Bará, durante una visita a un aserradero de Ponteareas, “un ejemplo de todo el potencial que tiene nuestro sector forestal”.

El candidato al Parlamento citó el cierre de ciclos para alcanzar ese alto valor añadido, como madera termotratada y para la construcción o como elemento estructural y para revestimientos y fachadas.

En Santiago, el director de campaña del BNG, Rubén Cela, acusó ayer al PPdeG de participar “dopado” en la campaña electoral de cara al 18 de febrero al usar “fondos públicos” de la Xunta en beneficio de su propia estrategia electoral. Según denunció, las últimas iniciativas del Ejecutivo “engarzan perfectamente” con el discurso del candidato popular, Alfonso Rueda, hasta un punto en el que “es difícil diferenciar si son campañas de la Xunta o del PP”.

En este sentido, Cela se refirió a las cartas firmadas por Rueda dirigidas a las personas mayores o a la campaña publicitaria del bono cuidado con “información que no se ajusta a la realidad”. Esta cuestión, recordó, ya ha sido denunciada por el Colegio de Trabajo Social, al tiempo que el BNG ya la ha recurrido ante la Junta Electoral. A juicio de Cela, al margen de que algunas campañas de la Xunta, “sean o no legales, desde la perspectiva ética no son razonables”.