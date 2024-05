La cuenta atrás para el estreno de 'Ni que fuéramos Sálvame' ya ha empezado. Lydia Lozano, Víctor Sandoval, Belén Esteban, María Patiño y Kiko Matamoros, vuelven tras su paso por Netflix. El próximo 15 de mayo los colaboradores estarán de vuelta con más ganas que nunca de hablar y expresarse sin censuras ni vetos de 16 a 19 horas.

Los colaboradores recuperarán su esencia más televisiva a través de Canal Quickie, el primer canal de streaming de corazón y televisión en directo y en el que hablarán sin censuras ni vetos de toda la actualidad y los salseos que han estado callando durante todos estos meses.

Con motivo de este inminente estreno Belén Esteban ha concedido una entrevista en la revista Semana en la que se ha mostrado muy entusiasmada con esta nueva aventura y en la que ha querido dejar claro que no tiene ningún rencor hacia Mediaset. Esa etapa de su vida ya está cerrada y ahora se prepara para dar el salto al mundo de las redes.

"Yo a Mediaset le estoy muy agradecida. Yo no tengo órdenes de ir a por nadie", aclara confirmando que ninguno de los directores del espacio les han dado indicaciones sobre lo que tendrán que hacer.

También se ha pronunciado sobre Ana Rosa Quintana. La presentadora fue la encargada de ocupar el espacio de 'Sálvame' tras su cancelación. Aun a día de hoy son muchos los que hacen comparaciones sobre los dos espacios, pero Belén Esteban ha querido dejar muy claro que entre ellos no existe ningún problema.

"El otro día nos invitó nuestra amiga Pilar García de la Granja a una cena y me alegré muchísimo de ver a Ana Rosa. María Patiño... Óscar y yo estuvimos hablando con ella y todo fenomenal. Es que se están diciendo unas cosas…", aseguró.

"Esta guerra que quieren montar entre nosotros… Es que yo al revés, yo no puedo decir nada malo de ella. Lo que no quiero es guerras con nadie, de verdad", dejó claro. "Yo he tenido que escuchar que nuestros jefes nos han dado órdenes para ir en contra de Mediaset y en contra de Ana Rosa Quintana", concluyó.

¿Dónde ver 'Ni que fuéramos Sálvame?

El programa podrá seguirse a través de YouTube, Facebook, Twitch, Instagram, TikTok y Twitter (X), pero también en algunos canales de televisión. Otros operadores como Pluto TV, Samsung TV Plus y Rakuten también se han interesado por 'Ni que fuéramos Sálvame' y se está negociando con ellos la próxima integración de Canal Quickie.