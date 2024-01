Ana Pontón, portavoz nacional del BNG y candidata a presidir la Xunta de Galicia, señaló este sábado que las elecciones gallegas del próximo 18 de febrero "non son unha reválida de Sánchez nin un premio de consolación para Feijóo", y dejó claro que si es elegida presidenta "nadie" le va a poner límites a la hora de defender los intereses de los gallegos.

"Non me van a poñer límites dende Madrid nin tampouco dende ningún consello de administración porque sei moi ben a quén me debo e ao servizo de quén quero estar", destacó en Vigo durante la presentación de la candidatura encabezada por Luis Bará en la provincia de Pontevedra.

La líder nacionalista afirmó que "é o momento" de que, tras el paso de seis presidentes en los últimos 43 años, Galicia tenga "por primeira vez" una presidenta "co cabezae o corazón en Galicia", por eso pidió a los ciudadanos "un voto de confianza" para demostrar que Galicia "vai a sair gañando" con un gobierno liderado por el BNG.

"Estas eleccións van a facer historia e será a primeira vez que teñamos unha presidenta coas mans libres para defender os interesos dos galegos, a sanidade, a educación pública, para crear emprego e industria. É o momento de apostar por algo diferente", manifestó.