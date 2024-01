Aunque el Gobierno central todavía no ha publicado la orden que regulará las pruebas de acceso a la universidad que tocan para junio, sí ha confirmado que su pretensión es permitir que Historia de España o Historia de la Filosofía, la que no haya elegido el alumno durante la fase obligatoria del examen, pueda servir para subir nota. El cambio es reciente, recogido en un nuevo borrador de la orden, y ha pillado a la CiUG, el organismo que gestiona el acceso a los campus gallegos, con la maquinaria ya en marcha y las ponderaciones aprobadas y entre ellas no incluye que esas dos materias sirvan para mejorar la nota de acceso.

Galicia no es la única comunidad donde ocurre. Tampoco se podrán utilizar para subir nota en la fase de admisión alguna de ellas o ambas en comunidades como Cataluña, Andalucía o la Comunidad Valenciana. El Ministerio de Educación consideró ayer un agravio comparativo” y una vulneración de derechos en selectividad que haya diferencias entre autonomías. Fuentes del departamento que dirige Pilar Alegría explicaron a Efe que la posibilidad de que la asignatura no elegida en la fase general sirva para subir nota se incluyó en el borrador de la normativa “en beneficio del alumnado y con el visto bueno de la CRUE”. Las mismas fuentes indican que el alumnado tiene derecho a poder examinarse de estas dos materias, una en la parte obligatoria y otra en la parte voluntaria, y advierten que, de no ser así, “se vulneran sus derechos y se establece un agravio comparativo entre comunidades autónomas y universidades”. En Galicia, la CiUG, en la que están representadas las tres universidades gallegas, indicó que las ponderaciones (qué materias sirven para subir nota y cuánto) ya están aprobadas desde mayo y el Diario Oficial de Galicia las publicó la pasada semana. Con todo, queda abierta la puerta a que un alumno pueda hacer un examen tras acabar el otro, ya que están programados a la misma hora. Fuentes de la Consellería de Educación considera que “sería el colmo” que, tras “años improvisando” con la ABAU el Gobierno central pretenda “ahora” acusar a Galicia de “agravios comparativos” y lo ven una “auténtica desvergüenza política”. “La única Administración que genera desigualdades en la prueba de acceso a la universidad es el Ministerio de Educación”, inciden, ya “que no arregla los problemas que llevamos años reclamando y está causando mucha preocupación en el alumnado, sus familias y en el profesorado”. Desde la Xunta cuestionan que el Ministerio de Educación pretenda cambiar las normas del examen “a mitad de curso”. “Quedan cinco meses para las pruebas”, reprochan, “y aún no publicó en el BOE su propuesta”. Frente a ello, oponen que Galicia “hizo los deberes” y las ponderaciones ya pasaron por el DOG. “Las universidades gallegas”, sostienen, cuyas decisiones “avalan”, “cumplieron su buen trabajo y el Ministerio no puede pretender ahora que lo modifiquen sin garantías”. Eso, advierten desde el Ejecutivo gallego, “sería perjudicial” para un alumnado que “se juega su futuro académico y profesional” en estas pruebas. “Desde la Xunta avalamos las decisiones tomadas por las universidades gallegas a través de la CiUG en relación a las ponderaciones de la ABAU de este año”. “Mientras”, reprochan, “el Ministerio va de improvisación en improvisación, cambiando constantemente de criterio sin lograr definir un modelo”.