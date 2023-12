Quizás no extrañe tanto el mar el que fuera marinero de Cangas, Joaquín Acuña ; ni el aire caliente de los secadores la peluquera curtida entre rulos y tintes en Vigo, Mercedes Davila, que ahora se apunta “a todas las actividades” con querencia especial por el baile; ni sienta tanta morriña de Asturias Manuel Fernández después de abrirse ayer –los tres– ante los micros del programa “Cuéntame tu soledad”. Precisamente, para contar su historia. Las experiencias y vivencia de los tres mayores de más de 90 años se retransmitieron desde la residencia de mayores Campolongo en Pontevedra, a través de la plataforma de “Radio 50 y Pico” de de Fegaus –Federación que agrupa a las Asociaciones de alumnos y ex alumnos de los Programas de Mayores de las tres universidades de Galicia, Santiago, A Coruña y Vigo– y se pudo seguir también online, por ejemplo, en las aulas CeMIT de Amtega de la Xunta. Quizás, escuchados por muchos otros mayores con la misma edad en idéntica situación, o similar, que luchan contra el factor común de esa soledad que se vuelve amarga cuando no es elegida. Y que, como avanza el presidente de Fegaus, Alejandro Otero, “será una epidemia en un futuro próximo en Galicia”.

Un salón de actos repleto escuchó cómo estos mayores se libraban –de haberlas– de las cadenas de sus sentimientos sin expresar, enlazados en un día a día del que resaltaron a sus compañeros y cuidadores, pero que a veces atenazan por dentro a quienes viven solos, o fuera de sus casas. La misma residencia que solo hace un año recibió un aluvión de cartas navideñas –cerca de 20.000 postales para felicitar las fiestas, muchas escritas por niños– vivió ayer el estreno de una iniciativa que ya se había puesto en marcha entre personas que viven solas en el rural, como en el municipio de Castrelo de Miño. Desde su arranque, hasta 3.000 mayores se participaron en este programa, que desarrolla la citada Fegaus, en colaboración con la Xunta. Cristina Luginick y Ana Santos Solla, de la Asociación de Alumnado e Exalumnado Sénior del campus de Pontevedra de la Universidade de Vigo (Asaexs) fueron las encargadas de conducir el acto que pronto tendrá réplica. Alejandro Otero aseguró su continuidad en un centro residencial de Betanzos, donde se está buscando a mayores que se hayan divorciado para abordar esa otra rama de la soledad: la de personas sin sus parejas de convivencia habitual. Además, asegura que podrá seguirse por televisiones inteligentes.