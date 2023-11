La Xunta contempla el uso de drones para “dar una respuesta rápida ante ciertas emergencias sanitarias, así como para trasladar maniobras de reanimación o un desfibrilador semiautomático”. Es una de las últimas soluciones en vehículos no tripulados que se encuentra en fase final de desarrollo y que, según la Consellería de Economía, Industria e Innovación, tiene expectativas de concluir. El proyecto, que comenzó con el desarrollo de un sistema que utilizará drones conectados con el 061 y equipados con un electrocardiógrafo y un desfibrilador para “diagnosticar y tratar a pacientes que sufran una parada cardiorrespiratoria en un tramo del Camino de Santiago” y que se presentó antes del último Xacobeo, podría extenderse. “Una vez evaluado el proyecto piloto –del camino de Santiago– se valorará si proceden otras ubicaciones”, explicaron fuentes de la Consellería de Sanidade. En el proyecto inicial, al avión no tripulado iba incorporado, a través de un imán, el kit sanitario. En estos momentos, aseguran, se encuentran aún pendientes de autorizaciones de la Agencia Estatal de Seguridad Aérea (AESA). El servicio no tripulado sería totalmente autónomo y actúa a través de un sistema de geolocalización.

La concienciación en la sociedad de la importancia del reconocimiento de las señales de muerte súbita, así como de las técnicas para la reanimación cardiopulmonar básica, resulta fundamental ya que esta maniobra duplica las posibilidades de supervivencia de la víctima, como muestran los datos del análisis de las más de 750 intervenciones que cada año atiende urgencias sanitarias de Galicia (061). Además, habida cuenta de que las enfermedades cardiovasculares constituyen uno de los problemas de salud más importantes actualmente en Galicia. Entre los proyectos en más avanzado estado del segundo programa de “Soluciones de la Civil UAVs Initiative”, la Consellería tiene “expectativas de concluir” cinco “de alto interés para el sector público”. Entre ellas estaría la ya citada para la atención sanitaria urgente, otro desarrollo que aborda la monitorización de zonas forestales para la prevención, extinción y restauración post-incendios, así como la inspección y vigilancia pesquera, marisquera y acuícola mediante el uso de drones y la localización de personas extraviadas mediante el uso de vehículos aéreos no tripulados e inteligencia artificial. “Todas ellas deberán superar sus fases de calificación y operación y esperamos que todas o la gran mayoría concluyan satisfactoriamente y puedan desplegarse en los servicios públicos de la Xunta”. Aún así, conviene destacar que la administración autonómica no compra drones ni los opera: se desarrollan soluciones o tecnologías basadas en vehículos no tripulados y se contrata a las empresas que los han desarrollado. Además, tres productos resultado del primer programa de “Soluciones de la Civil UAVs Initiative” ya se han integrado en la Plataforma Territorio Inteligente de la Axencia para a Modernización Tecnolóxica de Galicia (Amtega) –el instrumento estratégico y ejecutivo para impulsar la modernización de la administración pública–. Los usuarios de la Xunta de estas soluciones son, precisamente, el Instituto de Estudos do Territorio y la Amtega. Las soluciones desarrolladas en el Polo Aeroespacial de Galicia son una de las fuentes de datos de la Plataforma Territorio Inteligente de la Amtega, una especie de gemelo virtual del territorio, que será clave para la gestión del territorio, permitiendo analizar efectos y consecuencias de todo tipo de decisiones antes de que se tomen. En el caso del gemelo digital de Galicia, las principales fuentes de gestión de datos son: los sistemas de monitorización del territorio, como los sensores de la red de internet de las cosas del proyecto iCousas, que permiten enviar los datos recogidos por al menos 300.000 sensores de todo tipo a 300 destinos diferentes; la red de cámaras fijas distribuidas por toda Galicia; o las estaciones meteorológicas. También sistemas de Información Geográfica. El gemelo digital también cuenta con datos del Sistema de Información geográfica de Galicia y utilizará datos geográficos de fuentes oficiales, como los nodos de Infraestructuras de Datos Espaciales (IDE) o los servicios del Open Geospatial Consortiu. El sistema también recibe datos de las diferentes consellerías y departamentos de la Xunta, así como aplicaciones y plataformas sectoriales, como movilidad, agricultura 4.0, turismo o de gestión de espacios naturales. Del muestreo de aguas en embalses al control del nematodo Soluciones con drones ya permiten la realización de muestreos de aguas de embalses para el cumplimiento de la Directiva del agua, por parte de Aguas de Galicia y el Laboratorio de Medio Ambiente. Así, un sistema autónomo de recogida de muestras con vehículos no tripulados aéreos ya funciona en embalses de Eiras, Caldas, Portodemouros, Barrié de la Maza, Santa Uxía, Ribeira, Eume y Forcadas. Forma parte de la cartera comercial de las empresas que desarrollaron estas innovaciones. También se usan ya aeronaves no tripuladas para la detección de plagas forestales en territorios fronterizo por parte de la Direcciones xerais de Defensa do Monte y de Planificación y Ordenación Forestal. Los trabajos se realizaron en diferentes puntos de las provincias de Ourense (Entrimo) y Pontevedra (Salvaterra, Salceda, Ponteareas, Mondariz, O Rosal ,A Guarda, Oia y Tomiño), territorio fronterizo y área demarcada como zona de cuarentena por la presencia de positivos de nematodo del pino y con orden para comenzar medidas para su erradicación. Además de elaborarse un mapa con la cobertura de pino –con utilidad en sucesivas campañas anuales– se identificaron los daños en ejemplares sintomáticos para activar planes de erradicación.