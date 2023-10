El alcalde de Sobrado anuncia que los subsaharianos no irán a la localidad coruñesa "ni hoy, ni mañana, ni pasado" El Monasterio de Santa María ya tenía sus instalaciones preparadas para recibirlos este lunes, pero anoche se les informó que no llegarían porque "la gente del pueblo no quería" La Delegación del Gobierno no ha informado de ningún cambio en la planificación inicial respecto a las ubicaciones gallegas para los refugiados procedentes de Canarias