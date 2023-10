Ayer finalizó la temporada da de alto riesgo de incendios, pero la quema de restos agrícolas y forestales sigue prohibida por la variabilidad de las previsiones meteorológicas, informó ayer la Consellería do Medio Rural, que no concederá comunicaciones ni autorizaciones e insiste en que, hasta nuevo aviso, no se permite el fuego en actividades agrícolas y forestales.