Las oposiciones para profesores no universitarios en Galicia del próximo año superarán, como mínimo, las mil plazas si se cumple la promesa avanzada eset miércoles por el presidente de la Xunta. Alfonso Rueda aseguró que en 2024, ejercicio en que se celebrarán elecciones autonómicas, el Ejecutivo continuará “estabilizando profesores” mediante la oferta pública de empleo (OPE) y, aunque no apuntó una cifra, sí garantizó que no serían menos que en la última convocatoria, además de que tendrían lugar por el sistema clásico. “Como mínimo, [será] como hicimos hasta ahora”, expuso en la Cámara autonómica durante su cara a cara con el portavoz parlamentario del PSdeG, Luís Álvarez.

Esa continuidad ofrece, al menos, un millar de plazas garantizadas, pues en los dos últimos años superó los 4.000 puestos ofertados, entre concurso-oposición y concursos de méritos, si bien este año 2023 no se celebraron oposiciones de reposición. En 2022 se realizaron exámenes con las plazas sumadas de 2021 hasta alcanzar las 2.628 en concurso-oposición, más otras 1.156 para convertir a interinos en fijos y otras 125 mediante el sistema transitorio, realizadas este verano. La llave mejor guardada del Sergas blinda las oposiciones “Seguiremos apoyando a las familias, apostando por un sistema público excelente y que sea cada vez más inclusivo, diez puntos más que la media estatal”, sostuvo Rueda en la Cámara antes de cifrar en 17.000 las renovaciones de profesores desde 2009. Enfrente, Álvarez le achacó la supresión de 1.493 plazas de docentes durante la última década, si bien el Instituto Galego de Estatística (IGE) establece que el número de docentes no universitarios en la comunidad en julio pasado era de 30.711 frente a los 31.702 del mismo mes de 2009, al poco de que el PP entonces liderado por Alberto Núñez Feijóo tomase las riendas de la Xunta. Gratuidad de los libros de texto Precisamente, Rueda y Álvarez se enfrentaron a propósito de medidas tomadas por el gobierno bipartito de PSdeG y BNG entre 2005 y 2009 que los populares suprimieron, como la gratuidad universal de los libros de texto, una medida que el portavoz socialista pidió recuperar para combatir la cuesta de septiembre. Los institutos vuelven a las clases prepandemia: aulas de ESO con más de 30 alumnos De hecho, blandió facturas del material y libros de entre 300 euros para un alumno de sexto de Primaria y de 606 para dos niños, uno en primero y otro en tercero de esa misma fase escolar. “Esta es la realidad del sistema educativo desde que el PP suprimió el sistema de gratuidad universal eficiente del bipartito por un modelo de gratuidad solidaria ineficiente, más caro e injusto”, censuró Álvarez. Por su parte, Rueda destacó la reducción del abandono escolar en la comunidad y repudió esa gratuidad. “No era gratuito ni equitativo porque ofrecía lo mismo a quien tenía mucho que a quien no tenía nada”, resumió, según informa Efe.