Los institutos vuelven a las clases prepandemia: aulas de ESO con más de 30 alumnos

Un total de 36.997 alumnos se incorporaron ayer a los colegios e institutos para iniciar el curso 2023/2024, que trae como principal novedad la completa implantación de la nueva ley educativa, la LOMLOE, después de su aplicación el año pasado solo en los cursos impares en cada etapa educativa. Así, la cifra de alumnos se mantiene prácticamente estable con respecto al curso 2022/2023; con un descenso en Educación Infantil y Bachillerato y el notable incremento de matrículas en la ESO, con casi 400 estudiantes más en solo un año. Esta situación está detrás de la vuelta a la época prepandemia en varios de los institutos de Vigo.

Aumento de ratios

Y es que, consultados a sus equipos directivos, estos confirman que buena parte de sus aulas superan la ratio de 30 alumnos, llegando en algunos casos hasta los 31, cuando en la etapa de Educación Secundaria, la cifra no debería rebasar los 25. “O reto para este curso é sobrevivir; no noso centro voltamos a cifras prepandemia, contamos con entre 30 e 31 alumnos por aula na ESO e un profesor menos. Dende o claustro temos xa preparado un escrito para remitir a Xefatura Territorial porque incrementamos unha unidade de 4º de Diversificación (PMAR) pero contamos con menos docentes”, explican desde el IES Álvaro Cunqueiro.

Alumnado NEE

Pareja situación se aprecia en el IES Valadares,. “En todos los cursos de la ESO tenemos cerca de 30 alumnos, creo que incluso 31 en uno. Hay que tener en cuenta que las ratios no contemplan los repetidores pero sí están en el aula y tienen que recibir la misma atención que el resto”, explican desde la dirección del centro vigués. A diferencia del instituto de Coia, desde Educación sí han reforzado su plantilla con medio docente más (es decir, compartido con otro instituto). Pese a ello, preocupa la atención al alumnado con necesidades especiales o de apoyo educativo, NEE y NEAE. “En el centro contamos con un número muy elevado de alumnado NEE y hacen falta más docentes de PT (Pedagogía Terapéutica)”, amplía.

Mejor convivencia

Desde el IES Álvaro Cunqueiro también secundan estas palabras. “Temos un total de 116 alumnos con necesidades educativas especiais e estudantes de 33 nacionalidades diferentes. Precisan dunha atención máis individual e iso conséguese reducindo as ratios ou con máis profesorado. Durante a pandemia e o ano posterior, nestas circustancias, a convivencia no centro era moito mellor”, sopesa la directiva.

Desdobles en E.P.

Por la contra, en Educación Primaria, sí se han producido desdoble en algún centro educativo al superar este ratio de 25 alumnos por aula. Así lo aprecian en el CEIP Pintor Laxeiro. “En nuestro centro sí se nos ha concedido un desdoble, no contamos con problemas en ese aspecto ni por falta de profesorado”, indica su directora.

LOMLOE

Por su parte, y como reto para este ya presente curso, está en la aplicación “total” de la LOMLOE y todos los proyectos de digitalización. “Contamos con aulas completamente digitalizadas, los Polos Creativos para fomentar las vocaciones STEM y sin olvidarnos tampoco de otras capacidades que profundizaremos con los proyectos de Biblioteca o el Plan LÍA”, amplía.

Además de estas etapas educativas también iniciaron el curso los estudiantes de la Universidad de Vigo, Formación Profesional, Escuela Oficial de Idiomas –si bien la matrícula todavía permanecerá abierta hasta el 15 de septiembre–, o Conservatorios.

Escuelas infantiles

Donde también se iniciaron las clases ya la semana pasada son las escuelas infantiles, tanto privadas como las autonómicas o municipales. Con respecto a estas últimas, la delegada territorial de la Xunta, Ana Ortiz, explicó que es “inaceptable” que desde el Concello asegure que la Xunta no aporta financiación a estas guarderías locales. “En la última convocatoria de ayudas, la Xunta le dio a Vigo 524.000 de subvención para la gratuidad de las escuelas infantiles de 0 a 3 años. A ello hay que sumarle la aportación al año en concepto de mantenimiento de estas guarderías”, concluyó Ortiz.

Las familias destinan una media de entre “200 y 250 euros” en libros y material escolar

Mochila, estuche, libretas, agenda, archivador, bolígrafos, rotuladores, reglas, chándal... y por supuesto, los libros de texto. La vuelta al cole trae consigo la vuelta a estas compras de material escolar necesario para el inicio de las clases. Y es que cada materia tiene sus necesidades que tiene que ser cubiertas para poder desarrollar los trabajos en el aula. Con las crisis e inflación económica la necesidad de los fondos solidarios de libros se ha vuelto importantísima pero muchas son las familias que, al pasar sus hijos a las etapas educativas pares, con la entrada de la LOMLOE, no cuentan con los libros reciclados de otros años y han tenido que comprar la totalidad del material. “O gasto para as familias está o nivel do ano pasado, por fillo cada familia gastará entre 200 e 250 euros, o problema ven cando hai que comprar para dous ou tres e non sempre se pode reciclar”, comentan desde Foanpas.