“No hay cables rojos y verdes que cortar en los explosivos, eso es solo de películas”

Su destino estaba marcado. Begoña Sampedro nació en el cuartel de la Guardia Civil de A Estrada (Pontevedra) y con 23 años decidió unirse a este cuerpo, pero sorprendió a sus familiares al contarles que quería ser Técnico Especialista en Desactivación de Artefactos Explosivos (Tedax). Fue la primera mujer en esta especialidad en toda España. Y así durante 21 años, en los que ha estado destinada en A Coruña. Hasta ahora, que han entrado dos mujeres más. Pero ella no se considera un referente. Luchó por su objetivo y lo consiguió, así que está “orgullosa” de sí misma y feliz de trabajar en lo que más le gusta.

–¿Por qué quiso entrar a la Guardia Civil?

–Soy hija de guardia civil y mi hermano también lo es, aunque ninguno relacionado con los Tedax, así que me viene de familia.

–¿Y por qué eligió dedicarse a los artefactos explosivos?

–Por los atentados que había cuando eran joven. Mi padre era guardia civil y yo veía los atentados en la televisión. Eso me influyó mucho y quería aportar un poquito en la lucha antiterrorista.

–No le importó que fuese un mundo de hombres.

–Nada. Cuando entré en la Guardia Civil, al poco tiempo quise hacer el curso y me enteré que no había ninguna mujer. Pero dije: “Es lo que me atrae y lo voy a intentar”.

–¿Se ha sentido discriminada en algún momento?

–No, solo tengo palabras de agradecimiento para mis mandos y mis compañeros Tedax. Tampoco yo hubiera permitido ni tratos de favor ni tratos inferiores.

–La subdelegada del Gobierno en A Coruña, María Rivas, dice de usted que es un referente para nuevas generaciones. ¿Lo ve así?

–No, yo no me considero un referente. Soy consciente porque llevo 21 años de entrevistas siendo la única mujer Tedax en la Guardia Civil. Está bien si a una compañera esto le ayuda o alguien quiere intentarlo al verme a mí, pero yo me siento orgullosa por mí, por haberlo conseguido y por valer. Si no tienes unas condiciones, ya no puedes salir del curso.

–¿Es muy duro?

–Sí, pero si te gusta, con esfuerzo y dedicación, se puede lograr. Hay que echarle horas.

–Cuando se habla de explosivos, muchos piensan en los cables rojos y verdes de las películas. ¿Se parece a la realidad?

–No, no hay cables rojos y verdes que cortar, eso es de películas americanas. Depende del artefacto, pero no estamos autorizados a hablar de los métodos que utilizamos.

–¿Qué se ha encontrado en estos 21 años de trayectoria?

–Ahora vemos, por ejemplo, granadas de la Guerra Civil, como ocurrió hace unos meses en Cambre. Están guardadas en casas antiguas que se empiezan a rehabilitar y, de repente, aparecen. Generalmente están completas y tenemos que acudir. Pedimos que no las muevan y que nos avisen, que para esto estamos. También he visto cócteles molotov y ollas de Resistencia Galega. Es el terrorismo que hubo aquí.

–Del que nada queda.

–Sí, es un gran logro de todos mis compañeros. Yo, de hecho, coincidí muy poco tiempo con el terrorismo.

–Es, además, la única mujer que se ha puesto ese traje de 50 kilos para desactivar explosivos. ¿Cómo ha sido?

–Sí, pero me lo he puesto en pocas ocasiones y en un corto espacio de tiempo, para hacer un acercamiento al artefacto una vez se valora lo que puede ser. También hay que salvar la vida de uno.

–¿Es consciente del riesgo?

–Sí, claro, pero el mismo que puede tener cualquier persona al salir a la calle. La vida es toda riesgo. Yo prefiero ir con una preparación. Tengo un porcentaje de menos riesgo que los compañeros de Seguridad Ciudadana que van a llegar primero. Si piensas en el riesgo de la vida, no sales de casa.

–Existe otro riesgo que está en internet, donde se puede leer incluso cómo hacer un explosivo. ¿Es peligroso?

–Sí, porque, además, te puedes quemar en el intento.

–Acaba de recibir el premio a la constancia profesional en el II Memorial María Jesús Carrascosa. ¿Qué significa para usted este reconocimiento?

–Este año están celebrando el 35 aniversario de la incorporación de la mujer a la Guardia Civil y como yo, hasta hace unos días, era la única, fui la elegida para este premio. Llevo 21 años, así que constante he sido.