Cambios en la planificación de las obras en la A-6 para la reconstrucción de las dos plataformas del viaducto de O Castro que se desplomaron hace un año y que obligaron a desviar el tráfico por la N-6, un recorrido que suma entre 10 y 30 minutos más de viaje, según el día y las condiciones climatológicas. Finalmente, las dos estructuras de la principal vía de comunicación con la Meseta para la mitad de Galicia se reconstruirán a la vez, según anunció ayer el del Gobierno en Galicia, Pedro Blanco.

La confirmación se produjo a solo un mes de las generales y semanas después de que el Ministerio de Transportes negase la posibilidad de realizar las obras en los dos puentes de manera simultánea. Ahora da marcha atrás y asegura que esta opción es la mejor posible porque permite reducir tiempos y mejorar la seguridad. Según avanzó Blanco, que ayer se reunió en Madrid con la ministra de Política Territorial, Isabel Rodríguez, con este declaración de emergencia se reducirán en seis meses los plazos de ejecución, “para poner en servicio la infraestructura en 2024”, en alusión al segundo viaducto que se vino abajo.

El cambio de criterio obedece a un informe técnico favorable a la ejecución en paralelo de ambas obras y que llegó al Ministerio de Transportes la semana pasada. Fue el delegado del Gobierno quien ayer, a través de un audio, informó de que la Dirección General de Carreteras “instó a la inspección del Ministerio a realizar un informe para evaluar la conveniencia y las posibles ventajas de actuar conjuntamente en ambos viaductos”. Ahora, añadió, “disponemos de ese informe técnico y, una vez que nos avalan los criterios técnicos, procederemos a firmar de manera inmediata la emergencia” de la obra para ejecutar las obras de forma paralela y así reducir en seis meses los plazos de ejecución, “para poner en servicio la infraestructura en 2024”.

Desde el Ejecutivo apuntan que “no se declaró inicialmente la emergencia de ambas obras porque no se disponía del respaldo administrativo necesario para poder contratar una obra sin licitación abierta. “Inicialmente, la inspección no recomendaba realizar la emergencia de las dos obras al no verlo necesario”, alega.

Desde la Xunta, que reclamó desde un primer momento la reconstrucción en paralelo, Alfonso Rueda celebró la decisión, pero lamentó que no se hiciese antes. “Esperamos”, dijo, “que se remedie esta pérdida de tiempo que se viene produciendo y que se haga por sistema de urgencia”, apuntó el presidente de la Xunta, para reconstruir los dos puentes “cuanto antes”.

Por su parte, la asociación de consumidores Facua aplaude que Transportes “rectifique”.