Carmen Santos Queiruga, que fue secretaria general de podemos en Galicia entre 2016 y 2018 y diputada en el Parlamento gallego, apoyará al BNG en las elecciones del 23 de Julio y la papeleta de la formación frentista será la que deposite en las urnas en los comicios generales.

Santos, que ya desde su época de Podemos se declaraba nacionalista, pero no independentista, defiende que Galicia “necesita voz propia a través del BNG” y apela a un “voto útil, un voto fuerte como gallegos desde la izquierda”.

En sus redes sociales, Carmen Santos ha decidido dar un paso adelante y manifestar su apoyo público a la formación liderada por Ana Pontón. Previamente, hubo gestos de acercamiento. Carmen Santos asistió al cónclave en que Pontón fue reelegida portavoz nacional del Bloque y también se le vio en mítines de la formación nacionalista en Vigo, donde reside, y en Porto do Son, donde es natural, en los comicios municipales de mayo. También suscribió un apoyo de manifiesto al BNG de Vigo para el 28-M.

"Son serios y serias y se dedican a trabajar"

Santos justifica su respaldo al BNG porque son “serios y serias y se dedican a trabajar, son responsables para no dejar gobernar a la derecha reaccionaria en ningún caso con su voto, asegurando un gobierno de izquierdas”. Y añade: tampoco “son las mascotas de ningún gobierno socialista cuando no cumplen con lo que prometen en lo social, si perjudica a las mayorías sociales o sus derechos, o si se pone en juego las necesidades y oportunidades de los gallegos y gallegas”.

La exsecretaria xeral de Podemos Galicia y exparlamentaria autonómica alaba la labor del actual y único diputado del BNG en el Congreso, Néstor Rego, y apuesta porque los nacionalistas gallegos consigan “grupo propio” para que Galicia tenga “voz y voto propio y libre en los asuntos que afectan”.

Muy crítica

Carmen Santos también se muestra muy crítica con sus excompañeros de la izquierda rupturista y con el nuevo proyecto de Yolanda Díaz. Asegura que “hay perfiles que restan votos sea Irene o sea Pepito, lo sabemos independientemente de lo injusto que sea, pero “humillar” a quien te apoyó no me parece correcto, este aplastamiento total a Podemos creo que no beneficia a nadie salvo a la derecha”.

Santos lamenta que “no hay unidad real entre quienes no existe ningún tipo de lealtad ni de partido, ni por amistad, a estas alturas. Este es el drama. La convivencia política así es imposible”.