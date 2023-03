El Sergas vincula el pago de 720 euros al año a los médicos a que bajen la lista de espera

La reducción de las listas de espera para que retornen a niveles prepandemia se ha convertido en una prioridad para la Consellería de Sanidade y así lo ha reflejado en los acuerdos de gestión que firma con las gerencias de las áreas sanitarias y que fijan los objetivos a nivel asistencial para cada año. Del cumplimiento de estas metas depende el pago del complemento de productividad que se abona al personal sanitario. En el caso de los médicos son unos 2.400 euros anuales. Pues bien, un tercio de este plus –720 euros– estará vinculado a que los tiempos medios de espera en consultas y operaciones se sitúen por debajo de las cifras de 2019.

Es el objetivo que tiene mayor peso dentro del conjunto de indicadores que se imponen a las áreas sanitarias. No fue así el año pasado cuando la reducción de las listas de espera solo condicionaba el 23 por ciento del complemento de productividad e incluso en años anteriores donde se ponía más el acento en la reducción del gasto farmacéutico.

Sin embargo, ahora las listas de espera pasan al primer plano. Con la pandemia se aplazaron consultas y operaciones quirúrgicas y se disparó la demora. Los gallegos aguardan para entrar en quirófano 75,3 días de media (18,9 días más que en 2019) mientras que la cita con el especialista tarda de media 54,8 días (17,2 días más que antes de la irrupción del COVID).

Indicadores

El objetivo que la Consellería de Sanidade se fija para 2023 es que el tiempo medio de espera quirúrgica y para una primera consulta se sitúe por debajo de los datos de cierre de 2019. Además las intervenciones que son prioridad 1 deberán realizarse antes de 30 días y las consultas por sospecha de cáncer no podrán demorarse más de 15 días.

Así consta en los documentos suscritos con las áreas sanitarias. Ahora cada gerencia deberá imponer a los distintos servicios los objetivos concretos que considere necesarios para alcanzar los compromisos con el Sergas y estos a su vez los trasladarán al personal sanitario. Así, por ejemplo, se les podría indicar un incremento de la actividad en jornada extraordinaria para desatascar las esperas, hacer menos derivaciones en Primaria al especialista o encargar menos pruebas, según explica el vicepresidente del Colegio Médico de Pontevedra y secretario general de O’Mega, Manuel Piñeiro.

Del cumplimiento de objetivos depende el pago de un complemento de productividad que, en el caso de los médicos, suma unos 2.400 euros anuales. Una parte de este plus (unos 1.200 euros) se paga ya mensualmente y el resto se liquida al final del año en función de las metas alcanzadas.

Si cumplen con la totalidad de los objetivos marcados cobrarán el 100 por cien del plus. Si superan el 80 por ciento de las metas planteadas cobrarán el porcentaje equivalente.

Por el contrario, si los resultados son inferiores al 40 por ciento de los indicadores establecidos, no recibirán nada e incluso se le descontará de la nómima la parte del plus que se les adelantó mes a mes. Pero si el cumplimiento oscila entre el 40 y el 80 por ciento el cobro del complemento de productividad dependerá de si se mejoraron los resultados respecto al año anterior. Si no hay evolución positiva, no habrá retribución. Si hay mejoría se abonará el equivalente al porcentaje de objetivos cumplidos.

Pero además del cumplimiento de estos objetivos dependerán los ascensos en la carrera profesional.

Según explica Manuel Piñeiro, normalmente los médicos acostumbran a cobrar el 90 por ciento del complemento de productividad. El Sergas se fija objetivos realistas que no penalicen la nómina de los médicos, aunque habrá que ver este año si se consigue la reducción esperada de las listas de espera, que condiciona un tercio del plus de productividad.

En enero Sanidade anunció un plan para combatir las listas de espera que consistirá en realizar 124.000 consultas, 20.665 cirugías y 54.440 pruebas diagnósticas por las tardes a través de peonadas.

Además de bajar las listas de espera, el Sergas fija en menos de 60 días el tiempo de espera para una colonoscopia, por debajo de los 70 días que se marcaba en 2022. Y además espera inmunizar con la vacuna antigripal al 60 por ciento de la población infantil de 6 a 59 meses.

En cuanto a los objetivos de gasto farmacéutico, Sanidade quiere que el incremento del coste por receta médica y el consumo en farmacia hospitalaria no supere el 3,5 por ciento en 2023.