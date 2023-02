¿Qué estamos haciendo mal con los adolescentes?

El proyecto de investigación “Violencia sexual contra las mujeres y consumo pornográfico”, elaborado por varios investigadores de la Universidade de Santiago (USC), arroja datos escalofriantes acerca de la temprana edad a la que los niños gallegos acceden a la pornografía (el 48% antes de los 12 años) y la falta de percepción en los jóvenes sobre la relación directa entre la pornografía y la violencia contra las mujeres, como adelantó ayer FARO. La pregunta ahora es: ¿qué se está haciendo mal? Este periódico ha consultado a varias expertas para entender dónde está el fallo y qué se puede hacer, empezando por la educación en casa.

“Lo que tienen que entender los padres es que la educación sexual y afectiva es fundamental para la construcción de una identidad sana. Es decir, que tiene que formar parte de todas las etapas de la vida”, explica una de las psicólogas consultadas. “De esta manera, cuando los niños y los adolescentes tengan contacto con pornografía o formas de socialización que no son del ámbito familiar, contarán con capacidad para diferenciar formas sanas y menos sanas de sexualidad”, afirma la psicóloga.

“Sabemos que la pornografía se ha convertido en la principal fuente de educación sexual. Y también del binomio internet-pornografía, que además está en manos de nativos digitales como los adolescentes. Estos cada vez satisfacen más sus curiosidades a través de las redes sociales, donde se da una hipersexualización de los menores. También sabemos que la pornografía normaliza la violencia sexual, especialmente contra las mujeres. El resultado es el aumento de las agresiones sexuales. Conclusión, la educación sexual no puede estar en manos de las TICs”, asevera la presidenta de la Sociedade Galega de Sexología, Purificación Leal.

Las conversaciones en casa acerca de sexualidad no son cómodas para muchos padres. “Cuando hablamos de sexualidad no se trata solo de algo físico, sino también de la parte afectiva, emocional, cognitiva. Es decir, la sexualidad es un todo”, afirma otra psicóloga. En gran parte por la falta de formación sobre cómo abordar estas situaciones, por otro lado naturales durante el desarrollo de los niños. Los menores reciben formación sobre la reproducción humana, unos contenidos abordados generalmente desde la Biología. “Mis hijas llegaron a casa y me contaron que la profesora les había enseñado qué era un óvulo, hablaban de los espermatozoides pero no entendían cómo había llegado el semen al cuerpo de la mujer. Me preguntaron y tuve que explicárselo”, dice Irene, madre de dos menores de 11 y 12 años. “La familia tiene que tener claro que si la educación sexual no está en el aula y en casa, a los menores tendrán la representación de las relaciones y el disfrute erótico sesgado que ofrece internet. Tiene que perder el miedo a que se imparta en clase. Es importante ofrecer Educación Sexual Integral en los centros educativos, adaptando los contenidos a la edad”, sentencia Purificación Leal.

Internet, el sustituto

Los contenidos dedicados a educación sexual, son especialmente sensibles en materia de educación formal en toda España, también en Galicia. “Aparece en toda la etapa escolar (desde Primaria a Bachillerato) de forma transversal”, aclara la Consellería de Educación que forman parte de asignaturas como Biología o Educación en Valores. “Por otro lado, la educación afectivo-sexual se trabaja también desde el Plan Proxecta y Quérote+, en los que participaron 630 centros educativos”, afirma. Son proyectos que complementan la educación, pero no forman parte del currículo educativo.

Junto a ello, se da la paradoja de que el Ministerio de Sanidad adelantó a 12 años la edad para vacunarse del papiloma humano, al entender que ya existían relaciones sexuales sin embargo, pero no se incluyen contenidos sobre educación sexual en los colegios. Según apuntan los expertos gallegos esto no es suficiente, los adolescentes aprenden sin filtros en la Red lo que no reciben en los centros educativos y en sus casas.

¿Cómo educar en casa a un menor sobre sexualidad?

Sonia Morán es sexóloga y especialista en género, trabaja a diario con adolescentes gallegos. Conoce bien las consecuencias que genera en ellos la falta de formación en educación sexual. “Siempre estamos educando en sexualidad, incluso cuando no lo hacemos porque entonces educamos en el tabú, lo no dicho, lo que no se nombra. Así solo aprenderán a no preguntarnos a nosotros”, afirma. Por eso, recomienda a los padres hablar con sus hijos: 1. Ser naturales acerca más a un hijo: “No tengo herramientas para contestarte pero lo consultaré porque mereces la mejor explicación”. 2. Educar en valores y en afectos desde el principio. 3. Responsabilizarse como padres. “Tus hijos no saben más que tú, es un complejo convertido en disculpa”.