Dos tercios de los testamentos vitales del último año incluyen la eutanasia: más de mil

“Quiero que se me facilite la prestación de ayuda para morir si me encuentro en alguno de los supuestos clínicos previstos en la Ley de regulación de la eutanasia (sufrir una enfermedad grave e incurable o un padecimiento grave, crónico e imposibilitante en los términos establecidos en la ley)”. Así aparece recogido en el modelo de documento de instrucciones previas colgado en la web del Sergas el nuevo derecho que nació en junio de 2021, con la entrada en vigor de la ley de eutanasia. En ese modelo, basta con marcar la casilla asociada al epígrafe para indicar que ese es el “deseo” de quien otorga el documento. De un modo u otro, son cada vez más gallegos los que dejan constancia expresa de esa opción para el futuro, caso de cumplir los supuestos, a través del testamento vital. De hecho, son ya una mayoría de los que se preocupan de manifestar sus voluntades médicas por si llega un momento en que no pueden comunicarlas.

