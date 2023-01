Las mamografías rutinarias que se realizan a las mujeres gallegas desde hace tres décadas permiten descubrir un tumor cancerígeno al día, de los que el 70% de encuentran en estadios iniciales y, por tanto, resulta más fácil atacarlos, disparando las posibilidades de curación de las pacientes. El Servizo Galego de Saúde (Sergas) ampliará los rangos de edad de las ciudadanas citadas para estos cribados tanto en la franja inferior como en la superior. En la actualidad, se convoca a estas pruebas a mujeres de 50 a 69. Antes de julio del año que viene, se llamará a las que tengan entre 45 y 74. Se beneficiarán 200.000 mujeres más que en la actualidad, lo que supone un 50% adicional.

El presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, anunció esta mañana esta novedad sanitaria durante un cara a cara con los portavoces parlamentarios de la oposición, cuyas preguntas versaban sobre las medidas de la administración para paliar los efectos de la crisis de precios. Además, su promesa, sobre la que no concretó horizonte temporal, tuvo lugar un día después de que el conselleiro de Sanidade, Julio García Comesaña, revelase la intención de Galicia de incorporar la vacuna contra el herpes zóster a más población desde el verano y de incorporar a sus planes de cribados oncológicos los relacionados con el pulmón y la próstata.

La sorpresa del socialista Luis Álvarez por la introducción en un debate económico de la medida molestó a Rueda, que destacó la importancia de elevar las beneficiarias de este plan para atajar tumores de forma precoz. “Es lamentable la cara que acaba de poner pensando que esto esto no es una necesidad, es una necesidad para muchísimas mujeres”, reprochó el presidente autonómico al portavoz del PSdeG en la Cámara.

Cuando se implementen estos cambios en los cribados mamográficos, Galicia se convertirá en la primera comunidad en elevar la edad de la población diana, si bien la Comunidad Valenciana también ha prometido seguir esa senda. Esta y Navarra ya han rebajado ese límite también a los 45, por lo que la comunidad gallega será la tercera autonomía en hacerlo.

“Si Galicia se caracteriza por algo es por cuidar la prevención de la salud que evita muchos males mayores”, sostuvo Rueda.

La economía, sin embargo, constituía la materia sobre la que BNG y PSdeG querían discutir. La nacionalista Ana Pontón acusó al Ejecutivo gallego del PP de “no tener nada que ofrecer salvo recortes y privatizaciones”, así como de amparar el “espolio eólico de Galicia”. Reiteró su propuesta de una tarifa eléctrica gallega. “¿Tiene usted pensado hacer algo o va a seguir cruzado de brazos?”, le preguntó a Rueda ante la ausencia, dijo, de medidas para paliar el encarecimiento de la cesta de la compra.

El socialista Luis Álvarez reprochó a la Xunta de no impedir que la convergencia gallega con España aumente. “Producimos menos y tenemos menos renta familiar”, indicó. “No hay un solo colectivo que no tenga motivos de preocupación, amenazado por la incerteza del futuro y un Gobierno gallego no está a su lado”, añadió el portavoz del PSdeG en la Cámara legislativa, que recurrió a la retranca sobre los continuos reproches de Rueda al Ejecutivo central.

“Si quiere hacer oposición al Gobierno del Estado tiene dos opciones. Le podemos mandar al Senado en el sitio de [Alberto Núñez] Feijóo y [Miguel] Tellado, que no se va a notar la diferencia, o puede presentarse a las elecciones”, ironizó.

Por su parte, el presidente de la Xunta se defendió de las críticas basadas en el último informe del grupo de expertos del Foro Económico de Galicia, que apunta que la comunidad se encuentra a la cola de España “en tasas de ocupación y actividad en el tercer trimestre”. Recordó que sus conclusiones apuntan que la comunidad podrá alcanzar los niveles de riqueza anteriores a la pandemia este mes, antes que la media estatal.