Un total de siete centros de la montaña de Lugo han suspendido este martes sus clases debido al temporal de nieve que afecta especialmente esta zona de la provincia de Lugo y las zonas altas de la de Ourense, ha informado la Consellería de Educación.

En Ourense no hubo centros que decidiesen suspender las clases este martes pero en los 15 afectados por la anulación del servicio de transporte hubo 584 alumnos que no asistieron, según Educación.

La lluvia también tuvo su protagonismo, ya que el CEIP A Ponte de la ciudad de Lugo tuvo que suspender su actividad ante la crecida del río Miño, que anegó parte de las instalaciones de este centro.

Así, siete centros lugueses decidieron cerrar sus puertas este martes. Se trata del CFEA de Becerreá (Becerreá), el CPI de Cervantes (Cervantes), el CPI Poeta Uxío Novoneyra (Folgoso do Courel), el CEIP de Negueira de Muñiz (Negueira de Muñiz), el CEIP de As Nogais (As Nogais), el CEIP de Samos (Samos) y el CEIP Eduardo Cela Vila (Triacastela).

Además de los 200 alumnos de estos siete centros, tampoco acudieron a clase otros 400 de ocho centros educativos situados en los municipios lugueses de Baleira, Becerreá, O Incio, A Fonsagrada, Navia de Suarna y Pedrafita do Cebreiro.

Suspensión transporte escolar

Así las cosas, el servicio de transporte escolar continuará interrumpido este miércoles en las zonas en alerta naranja por nevadas, es decir, la montaña de Lugo y Ourense y el sur de esta última provincia.

Por su parte, la Comisión Escolar de Alertas ha decidido que funcione el transporte escolar en las áreas que están en aviso amarillo también por acumulación de nieve.

Esta situación afecta a gran parte del territorio gallego --interior de A Coruña y Pontevedra, centro y sur de Lugo, noroeste de Ourense y Valdeorras--.

En todas estas zonas, la Consellería de Educación recomienda realizar un seguimiento de las condiciones meteorológicas para evaluar la adopción de medidas en función de cómo transcurran la jornada.