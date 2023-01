Tras el intento hace una semana de quemar su coche, el alcalde de Vilanova de Arousa, Gonzalo Durán (PP) denuncia que no ha sido el único ataque que ha sufrido. El 13 de septiembre de 2021 una pareja lanzó un objeto en llamas a la ventana de su casa y ayer hizo públicas las imagenes de lo sucedido.

El alcalde contrató un equipo de peritos criminólogos para averiguar quienes fueron los autores de este atentado. Ahora hace públicas las imágenes donde se ve a los agresores porque la causa ha sido archivada por parte de la Guardia Civil.

“Quiero que estas imágenes se difundan y que lleguen a la mayor cantidad de vecinos posible. Visto que la investigación de las Fuerzas del Orden han quedado paradas quiero que se reabran y aportar pruebas como ésta que desde un principio la Guardia Civil me dijo que no las hiciese públicas”, apuntó el alcalde.

Con una nitidez notable, las imágenes muestran como una pareja sin identificar, un hombre y una mujer de mediana edad, al filo de las 5.30 de la mañana, pasan por delante del domicilio del alcalde de Vilanova. “Van a buscar una maceta y un adoquín y vuelven 246 segundos después para romper la vidriera. Luego ven una ventana abierta, van a buscar unas pastillas de prender fuego que meten en una maceta y la lanzan contra la ventana”, relató el regidor. Esa noche no había nadie en la vivienda. Aun así, Durán advirtió que “es un atentado a la autoridad”. Durán Hermida aconsejó a los autores de la agresión “que se entreguen y traten de negociar la pena”.

Acerca del archivo de la denuncia, calificada de delito de daños y no de atentado por la Guardia Civil, el primer edil vilanovés expresó su malestar haciendo una comparativa: “Si esta fuese la casa de Marlaska, ¿se investigaría como delito de daños o se pasa a temas de antiterrorismo? ¿Somos de primera y de segunda como ciudadanos ante la ley?”.

También dejó claro que no tiene duda de que el atentado es por cuestiones políticas. Matizó, en todo caso, que no apunta al PSOE como autores pero critica su comportamiento “por no haberlo condenado en su momento y banalizarlo todo calificándolo de gamberrada”.