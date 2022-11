Los retornados repuntan un 40% y palían la crisis demográfica

Hace cinco años, Francisco Castro vivió un momento parecido al de tantos otros gallegos que decidieron el siglo pasado cruzar el charco en busca de una oportunidad para mejorar económicamente. A través de la escuela de canteros en la que estudió en Pontevedra, recibió una llamada. Alguien, también de origen gallego, había telefoneado al centro porque tenía entre manos participar en las tareas de restauración del Capitolio, la sede del poder legislativo de los Estados Unidos ubicada en la capital del país, Washington D. C. Y allá se fue para emprender un trabajo muy rentable económicamente y como experiencia vital durante tres años y medio. Tras la pandemia volvió. “Tenía aquí a toda mi familia, echaba de menos a mis hijos porque no pude volver durante la pandemia de COVID. Sopesé quedarme, pero era empezar de cero y, aunque mereció la pena la experiencia, me daba pereza iniciar una vida allí, además de que obtener la green card (la tarjeta que certifica la posibilidad de quedarse de manera indefinida) es bastante complicado. Preferí volver”, relata este escultor.

