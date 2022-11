La CiUG, encargada en Galicia de organizar la selectividad, ya ha puesto fechas a la convocatoria que decidirá el acceso a los campus gallegos para el curso 2023-24. Serán, según consta en su web, los días 6, 7 y 8 de junio para la convocatoria ordinaria y el 11, 12 y 13 de julio para los que precisen acudir a la extraordinaria.

La entidad también daba a conocer hace unos días cuál será el protocolo que guiará la realización de los exámenes. Este año la CiUG sigue manteniendo las indicaciones respecto a ocupación de las salas o ventilación, por ejemplo.

En teoría, y según el calendario que maneja el Ministerio de Educación, la próxima Avaliación de Bacharelato para o Acceso á Universidade (ABAU) será la última con el formato actual, derivado de la pandemia y de un modelo con más opciones, antes de iniciar la transición hacia un nuevo modelo que iría progresivamente a dar más peso a un examen de madurez y cuya implantación culminaría en 2027.

Moratoria

No obstante, comunidades como la gallega han pedido al departamento dirigido por Pilar Alegría una moratoria de al menos un año y que la reforma se realice con consenso, al entender que la propuesta, que no contempla un examen único de ámbito estatal como reclaman, no solventará el problema de desigualdad entre autonomías que, aseguran desde la Xunta, genera el actual modelo. En el esquema vigente, sostiene la Administración gallega, los alumnos quedan rezagados, pese a su buen desempeño en exámenes como PISA. Cuestionan el funcionar como distrito universitario único en el Estado y en cambio acceder a él desde 17 puertas diferentes.

La CiUG también ha publicado las fechas que afectan a los que acceden desde otras vías: para mayores de 25 años, la prueba de la fase general será el 24 de febrero y la específica, el 10 de marzo. En el caso de los que superan los 45 años, la general se prevé también el 24 de febrero, pero está pendiente de fijar la entrevista.