El resurgir tras la catástrofe: de un Plan Galicia “histórico” a “fantasmagórico y mediático”

DE GRANDES CIFRAS A CERO

Casi 20 años después de aquel trágico 13 de noviembre, los proyectos que aglutinaban las mayores partidas no existen. Con el paso del tiempo, el AVE del Cantábrico que iba a conectar Ferrol y Bilbao (1.476 millones) o la Alta Velocidad para Lugo-A Coruña (780 millones) y Ponferrada-Monforte (690) fueron descartándose tan rápido como se habían prometido. Tampoco son una realidad, por ejemplo, la Autovía Pontevedra-A Cañiza (480 millones) o Chantada-Monforte (196).

EL CONSUELO DEL AVE OURENSE-MADRID

A Celso Delgado el Prestige le tocó vivirlo durante su primera legislatura como diputado por el PP en el Congreso. Ahora, ya en su octava, destaca que “no se puede considerar que el Plan Galicia haya fracasado porque tuvo continuidad en otras actuaciones”. “Se empezó a abandonar su nombre, pero el espíritu continuó”, comenta, señalando que obras importantes como el AVE Ourense-Madrid –que finalmente, entre tanto túnel, vio la luz el 21 de diciembre de 2021– están concluidas. En este sentido, hace hincapié en que con el cambio de Ejecutivo –que pasó en abril de 2004 a manos de José Luis Rodríguez Zapatero– comenzaron las demoras, y critica que su ministra de Fomento, Magdalena Álvarez, “hizo muy poco” para impulsar las acciones que dejó en herencia Aznar. Como remarca, el 23 de junio, solo dos meses después de que el socialismo llegase de nuevo a Moncloa, Congreso y Senado (con apoyo del PSOE) acordaron por unanimidad exigir el cumplimiento total de las obras, exigiendo un adelanto en los plazos e inversiones que se preveían.

TIEMPOS TAN "AMBICIOSOS" COMO "IMPOSIBLES"

Se fijaron ahí unos tiempos “absolutamente ambiciosos”, como que la conexión Lubián-Ourense tendría que concluirse en 2009. “Era imposible de hacer todo eso que se pretendía en una década. Ni los recursos económicos lo posibilitaban, ni técnicamente los proyectos tenían el avance que lo permitía”, recuerda Delgado, que sin embargo entiende que fue visto como “un acuerdo histórico” básicamente porque el Gobierno “aceptó establecer esas condiciones”. Además, apunta que “el vaso hay que verlo muy lleno y no vacío”. Con la llegada de José Blanco “las cosas mejoraron”, admite, pero sin duda Mariano Rajoy como presidente “contribuyó mucho” a que fueran hacia adelante.

FERROL-BILBAO NUNCA FUE UNA "PRIORIDAD"

En relación a que coincidentemente las inversiones de más calado se desecharan después de que apaciguasen la salvaje y sentida protesta impulsada por Nunca Máis, Delgado no duda. “El AVE del Cantábrico no era para nada una prioridad. Fue de las actuaciones que sorprendieron en el año 2003 por su inclusión. Y desde luego es muy razonable que esa actuación haya sido entre comillas atrasada o diferida porque las prioridades de Galicia pasaban por la comunicación con la meseta, que es donde existe la masa crítica de viajeros y necesidades”, afirma.

17 AÑOS DE PARADOR Y UN PUERTO CON CINCO MUERTOS

Del Plan Galicia, que además de dirigirse a la reactivación económica recogía medidas vinculadas a la regeneración medioambiental, poco más queda a nivel infraestructuras –junto al AVE Ourense-Madrid, totalmente reformulado con respecto a la idea original– si no fuese por el Puerto exterior de A Coruña y el Parador de Costa da Morte. El primero, que se cobró cinco vidas en seis años de construcción, yace hoy prácticamente sin actividad. El segundo, inaugurado este octubre por la ministra Reyes Maroto, tardó nada menos que 17 años en tener sus primeros huéspedes, en 2020.

INICIATIVA "DESESPERADA"

En el plano ferroviario, asimismo, cabe destacar que los esfuerzos de Magdalena Álvarez se volcaron con llevar la Alta Velocidad de la capital a Cataluña. Ismael Rego, quien durante la catástrofe del Prestige ejerció como portavoz parlamentario del PSOE-PSdeG, reconoce que la frase que soltó en 2004 la entonces ministra de Fomento, al tildar el Plan Galicia “de mierda”, fue “poco afortunada”. “Es muy despectiva y no dice mucho en favor de un representante institucional”, comenta, antes de resaltar que el programa que Aznar avanzó en A Coruña fue un “intento desesperado” del Gobierno, “con un desgaste muy importante” a causa de esta crisis.

LA INVITACIÓN DE VÁZQUEZ, UNA "PROPUESTA BIENINTENCIONADA"

“Intentaron tapar sus vergüenzas por cómo habían gestionado el accidente hasta convertirlo en una catástrofe”, añade Rego, subrayando que el propósito era “desviar la atención hacia un plan fantasmagórico que ni había en términos de planificación, ni en términos de financiación, solo existía a nivel mediático”. Entonces, ¿por qué Francisco Vázquez se prestó a anunciarlo en su ciudad? Conforme considera el lucense, “su propuesta seguramente sería bienintencionada”.

MEDALLAS PARA AMBOS PARTIDOS

“(Emilio Pérez) Touriño nos transmitía a todos que había que ser respetuoso con la opinión de los compañeros, especialmente con aquellos que tenían representación institucional”, responde al ser preguntado sobre el malestar que se vivió en el partido del puño y la rosa tras saber que un compañero de partido le ponía las cosas fáciles al adversario. Como contraprestación, el regidor coruñés recibiría la Gran Cruz de la Orden de Isabel la Católica, aunque Rego se centra en la Medalla de Oro de Galicia que la Xunta de Manuel Fraga otorgó a Francisco Álvarez-Cascos, ministro de Fomento en el Prestige y responsable de la decisión de llevar mar adentro el petrolero, lo que contribuyó a esparcir los vertidos de fuel: “Con un mínimo de vergüenza, viendo el resultado de las decisiones que adoptó y por respeto incluso a quien se la dio, debería de alguna manera entregarla”.

EL SINIESTRO QUE PASÓ FACTURA

De igual forma, el socialista carga duramente contra Aznar. “Nos dejó una consecuencia y conviene recordarla porque la vamos a sufrir hasta 2048”, dice, recordando que en el 2000 se amplió la concesión de la AP-9, y en 2003, unos meses después de comunicar el Plan Galicia, “privatiza Audasa y la pone en manos de Sacyr”. “1.600 millones recauda el Estado en Galicia con cargo a la venta de la autopista y a los 25 años que tenemos que pagar los gallegos”, explica, planteando un serio interrogante: ¿se ha pagado buena parte del Prestige con los peajes de los gallegos?

Las ayudas al mar que conquistó el Obradoiro

Con la llegada del Plan Galicia también lo hicieron las ayudas directas al sector del mar, sufragadas por el Ejecutivo gallego (30 de los 40 euros por día de inactividad a los colectivos afectados). Rosana Pérez, portavoz de Pesca del Bloque Nacionalista Galego (BNG), lo recuerda como si fuese ayer. “Aquelas axudas decidíronse o 1 de decembro pola tarde nunha reunión extraordinaria do consello da Xunta”. Era domingo y el Obradoiro estaba inundado de miles y miles de personas (150.000 según la Policía Local) que atacaban a los Gobiernos de Aznar y Fraga por su “irresponsabilidad”. La presión ganó.

Interrogada sobre si esas ayudas fueron excesivas, como así se hizo ver en ciertos instantes, Pérez es clara: “Sempre sorprende que se cuestionen axudas dirixidas a traballadores afectados e non criticamos outras máis cuantiosas e incomprensibles. Para falar dalgunhas citaría as axudas multimillonarias á banca ou aos grandes grupos empresariais”, dice, indicando que el Plan Galicia fue “un invento propagandístico do Goberno para intentar suavizar a contestación social xeralizada no país”. Una crisis que tuvo “una influencia importante” en la batalla electoral de Fraga contra el bipartito progresista.