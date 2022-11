Cada año plantan Formación Profesional más de 3.500 alumnos tras solo un curso

Aunque se esfuerzan durante el Bachillerato para conseguir una media que, junto a selectividad, pueda abrirles las puertas de la carrera deseada, a lo largo de los grados son muchos los alumnos que después tiran la toalla. Los últimos datos del Gobierno central revelan cómo un 28 por ciento de los universitarios gallegos planta el grado y en su mayoría, las facultades. Pero no pasa solo en los campus, sino también en la Formación Profesional, que ha vivido un bum de crecimiento durante los últimos años en Galicia y se ha convertido en una opción alternativa a las carreras, hasta el punto de que el Plan Galego de Financiamento Universitario menciona cómo la “competencia” de la FP Superior, junto a la demografía, presiona a la baja la matrícula.

Los gallegos también plantan FP, a razón de más de 3.500 por promoción. Casi uno de cada siete inscritos de nuevo ingreso no aparece al curso siguiente matriculado en grado medio o superior tomando como referencia del análisis el curso 2019-20 y la promoción que accedió a las aulas un curso antes. Y no aparece por dos razones: bien porque figura adscrito a otras modalidades de enseñanza –Bachillerato o incluso la Universidad, en superior– o bien, como ocurre en la mayoría de los casos, porque desaparece del sistema educativo. Aparte, un pequeño porcentaje resiste, pero lo intenta en otro ciclo de FP.

En concreto, según datos divulgados esta semana por el Ministerio de Universidades, en Galicia un 18,3 por ciento de los estudiantes que se anotaron en un ciclo formativo de grado medio en otoño de 2018 –cerca de dos mil de los casi once mil inscritos entonces en los regímenes ordinario, de adultos y a distancia– no volvió a las aulas a proseguir estudios de ciclo medio un año más tarde. El 15,2% no está recogido dentro de la matrícula del sistema educativo; el 3,1 se pasó a otras enseñanzas (incluido Bachillerato). Aparte, un 7,4 por ciento decidió probar suerte en un ciclo diferente. Los datos estatales elevan esas cifra a un 17,4% para quienes no continúan formándose y a un 2,1% para quienes sí lo hacen, pero fuera de FP. Un 5,6% prueba en otro ciclo medio.

La FP Superior sufre menos bajas, tanto si se consideran las cifras del conjunto estatal como solo las gallegas. En la comunidad, el análisis para la promoción que accedió en 2018 eleva a un 11,8 por ciento los estudiantes que dejaron la FP en 2019, lo que se traduce, en cifras absolutas, en alrededor de 1.600, considerando la matrícula, que superó los 13.500. En detalle, un 9,3% de quienes empezaron el ciclo optaron por no continuar en el sistema educativo y un 2,5 por ciento se pasaron a otros tipos de enseñanza (la mitad, lo intentaron con la universidad). Un 5,2 por ciento sí persiste en intentarlo en un ciclo, pero prueba con otra titulación. En el ámbito estatal, esos números son, respectivamente, del 10,9 por ciento, 1,8 por ciento y 3,9 por ciento.

Pero, al igual que ocurre con los universitarios, no todo el mundo desiste ya tras el primer año. El mismo análisis de Universidades, pero con la promoción que accedió en 2016-2017, permite constatar cómo si un 17,4% de los inscritos en ciclos medios no aparece matriculado al curso siguiente, al cuarto año el porcentaje ya sería del 25,9%, es decir, al final plantan el ciclo uno de cada cuatro. Y Galicia sería la tercera comunidad con mejor dato. Lo mismo en superior, donde la cifra final es del 15,5% y Galicia se sitúa de quinta por la cola.