El lamento del maquinista tras el siniestro: “La he jodido; madre mía, lo que he hecho”

“La he jodido, la he jodido, la he jodido”. En shock, con la cara ensangrentada y sin ser todavía consciente de la magnitud del accidente ferroviario que se acababa de producir en la curva de Angrois, el maquinista del tren Alvia pronunció estas palabras ante el primer mando policial que se dirigió a él justo tras el descarrilamiento.

Los lamentos de Francisco José Garzón Amo continuaron durante su traslado al hospital, del que se hicieron cargo dos agentes de paisano. “¡Madre mía, lo que he hecho!”, exclamó ante ellos. En ese viaje se culpabilizó del accidente, confesando que había sufrido un “despiste”, pero también se quejó de la falta de seguridad en la vía. De la falta de señalización que, en definitiva, dejaba todo “en manos” y “a expensas” del maquinista.

El juicio por la tragedia del 24 de julio de 2013, que se saldó con 80 muertos y 145 heridos, encara una nueva fase que durará hasta febrero. Tras los interrogatorios al maquinista y al exdirectivo de Adif Andrés Cortabitarte, los dos acusados en este macroproceso, este martes arrancó la prueba testifical con la toma de declaración a nueve policías nacionales que jugaron un papel clave en la investigación del siniestro y/o en la asistencia a las víctimas.

Uno de esos agentes era un mando policial de A Coruña que estaba en Santiago con motivo del dispositivo de seguridad del Día de Santiago Apóstol y que, a raíz de la tragedia, pasó aquella fatídica noche en Angrois. Este comisario fue uno de los primeros agentes que habló con el maquinista una vez fue rescatado malherido del tren. “¿Qué ha pasado?”, le preguntó a Garzón. En aquellos primeros momentos había mucha confusión sobre las causas del descarrilamiento. Las primeras llamadas al 091 hablaban de una “explosión” y el fuerte olor a quemado y aparentemente a amonal –sustancia explosiva– hacían dudar de si estaban ante un accidente o si aquello había sido provocado por un “artefacto colocado en la vía”. Pero la contestación del maquinista disipó cualquier vacilación al respecto. “La he jodido, la he jodido, la he jodido; venía a 190 km/h”, dijo el conductor, que preguntaba nevioso si había “algún herido”. El mando policial trató de tranquilizarlo. Fue en vano. “¿Cómo no voy a estar preocupado”, le contestó.

Debido a las heridas que presentaba, el maquinista debía ser trasladado al hospital. Con el consentimiento de los servicios sanitarios, su evacuación se hizo en un vehículo policial camuflado con dos agentes de paisano. Se decidió así por motivos de seguridad, para evitar posibles incidentes o agresiones hacia su persona ya que en el centro sanitario iba a coincidir con los heridos y los familiares.

Aquel fatídico día 24 de julio aún no estaba detenido –el arresto se formalizó en la jornada siguiente, la del 25–. Los policías que acompañaron a Garzón en ese trayecto al hospital también comparecieron ayer como testigos. Ambos coincidieron en que, de forma espontánea y en el transcurso de una “conversación” con ellos, fue profiriendo expresiones en las que se lamentaba sobre lo ocurrido. “¡Madre mía, lo que he hecho!”, “Ojalá me pasara a mí”, afirmó, verbalizando que hubiese “preferido” no estar entre los supervivientes.

“En shock y triste”

Garzón, recuerdan, atribuyó en esos primeros momentos lo ocurrido a un “despiste”. “Hacía ese trayecto tres veces a la semana y lo conocía, pero nos contó que perdió las referencias, que pensaba que estaba en un punto ubicado dos túneles antes y que cuando quiso reaccionar ya no pudo hacer nada”, concretó uno de los agentes. “Estaba en shock, triste, preocupado... Hablaba como para el infinito, se culpabilizaba de lo ocurrido”, dijo el otro policía.

Pero el conductor no solo descargó la culpa en él. Porque ante estos agentes también reflexionó y se “quejó” sobre la falta de seguridad en dicha vía. “Nos dijo que [la vía] carecía de señalización, que era una vía preparada para ir a 200 km/h y él tenía el punto memorizado [para frenar], que no había señales ni balizas, que recaía en él la responsabilidad, que todo el peso se situaba en la pericia del conductor”, refirió uno de estos testigos policiales, añadiendo que llegó a expresar que por este motivo algo así tenía que pasar “algún día”.

“Decía que la culpa era suya, pero que la seguridad de la vía no era la adecuada al dejar todo en manos del maquinista”, coincidió el otro policía, recordando como el teléfono móvil de Garzón “no dejó de sonar” durante ese viaje hacia el centro hospitalario. En una de las llamada recibidas se quejó a alguien, no supieron especificar los policías si de Adif o Renfe, de las deficientes medidas de protección existentes entonces en una vía en la que, a raíz del accidente, se implantó una seguridad que se extendió además a otros puntos de la línea ferroviaria española en los que, como en Angrois, es necesario realizar una significativa reducción de velocidad para encarar con garantías el trayecto.

La sesión de este martes es la cuarta desde que el 5 de octubre arrancó este juicio en la Cidade da Cultura compostelana. Una jornada en la que la gran sala de vistas estuvo más vacía que nunca ya que faltaban la mayoría de los abogados que ejercen la acusación particular, aunque sí estaban los que representan a las plataformas de víctimas que, junto al fiscal y los letrados de la defensa, tuvieron un papel activo en las tomas de declaraciones de los primeros testigos que han comparecido para arrojar luz sobre este accidente. Tampoco asistieron los dos acusados, una ausencia que ha autorizado la jueza.

El conductor fue trasladado a comisaría “tras recibir el alta”

En su comparecencia del 6 de octubre, Francisco José Garzón denunció el trato recibido por las autoridades en las jornadas posteriores al siniestro. “Es criminal que me saquen del hospital con tres costillas rotas; no estaba recuperado para ir al calabozo”, declaró entonces el maquinista, añadiendo que en los calabozos de la Policía Nacional, como sus lesiones le impedían tumbarse, se pasó la noche sentado en el suelo ya que no podía usar el catre y no le facilitaron una silla.

Pues bien, en la comparecencia de hoy del agente que ejerció como secretario del atestado policial, el fiscal le preguntó sobre esta cuestión. El policía relató que Garzón adquirió la condición de detenido el 25 de julio –el accidente fue el 24– y que fue trasladado a comisaría “cuando recibió el alta hospitalaria” por parte de los médicos, sin que la Policía Nacional tuviese intervención en dicha decisión sanitaria.

A este policía no le consta, declaró, que el maquinista se quejase en calabozos sobre su estado físico. El testigo explicó que lo que se activó en dependencias policiales –en las que el arrestado se acogió a su derecho a no declarar– fue el protocolo para evitar alguna hipotética intención autolítica. Se hizo con “vigilancia directa” mediante cámaras que lo enfocaban y un agente que estaba atento por si se producía alguna incidencia de esta índole que le obligase a intervenir.