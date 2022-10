Galicia será la sexta región europea más envejecida en 2030

La mayor esperanza de vida, junto con las bajas tasas de natalidad y los patrones migratorios dibujan una pirámide poblacional gallega cada vez menos nutrida por la base y más ancha por las alturas. Y las predicciones estadísticas, tozudas, lejos de revertir este fenómeno, advierten que irá a más. A mediados de este siglo Galicia, con una mediana de edad de casi 57 años (56,8), se situará como la tercera de las zonas más envejecidas de Europa. El declive demográfico se disparará en 2050 puesto que Galicia pasará de ocupar el puesto 14 de hoy hasta el tercero, y la mediana de edad irá del 48,7 años a 56,8 en solo tres décadas.

Galicia superará con creces la vejez de zonas como Martinique en Francia o Marche en Italia, con las que hoy comparte datos de vejez. Pero ya en 2030 será la sexta región de Europa con la población más mayor. Así lo apunta una proyección de la población realizada por Eurostat teniendo en cuenta la mediana de edad; esto es, la edad que divide a una población en dos grupos numéricamente equivalentes.

No será la única en España. Asturias, a la cabeza, será la región más envejecida (59,1 años) en 2050, seguida de Castilla y León y de la italiana Cerdeña (ambas con 57,9). Luego se situaría Galicia entre las españolas, con Cantabria (55,6) y Extremadura (55,4).

La Oficina Estadística de la Unión Europea acaba de aportar datos nuevos de la mediana de edad en la segunda categoría de Unidades Territoriales Estadísticas (NUTS-2), es decir, el equivalente a las comunidades autónomas y ciudades autónomas en España.

En la UE a día de hoy hay ocho regiones, cinco alemanas y dos italianas, en las que los valores del envejecimiento permanecen más elevados que en Galicia. Con una edad media de al menos 50 años –en 2021– estaban las regiones alemanas orientales de Chemnitz, Sajonia-Anhalt, Mecklemburgo-Pomerania Occidental, Brandeburgo y Turingia, así como Liguria y Friuli-Venecia Julia en Italia. Dice la proyección estadística, sin embargo, que casi todas ellas habrán cedido el paso a la comunidad gallega en algún punto de las próximas décadas y que al llegar a 2050, Galicia con sus 56,8 años de inquietante promedio previsto, ya habrá empeorado lo suficiente como para haberlas adelantado a casi todas.

Eso predicen, o más bien previenen, los cálculos que Eurostat ha confeccionado proyectando hacia el futuro las tendencias recientes de la demografía europea, o considerando que el ritmo de envejecimiento de la población gallega se prolongará tal y como muestra hasta ahora.

En el otro extremo de la balanza se sitúan Mayotte y Guyana, dos regiones ultraperiféricas de Francia, que tienen las poblaciones más jóvenes de la UE, con edades medias de 17,7 y 26,3 años, así como muchas regiones capitales, que también se caracterizan por una estructura de población relativamente joven.

En cuanto a la proyección demográfica de la UE para 2030, España aportaría dos regiones en el podio, con Asturias en el primer puesto como región con mayor edad de su población (54,4 años de mediana); la segunda posición sería para la isla italiana de Cerdeña (53,7) y Castilla y León en la tercera plaza (53,4), empatada con Liguria (Italia) y Martinica (Francia). Justo detrás estaría Galicia, con 52,5. Eso sí, nuestra comunidad superará luego a esas regiones francesas e italianas, a medida que la mancha de la vejez colectiva se vaya extendiendo cada vez más hacia el sur de Europa.

Entre las pocas poblaciones europeas con tendencia a ser más insostenibles que la gallega en unas décadas están, junto a la búlgara de Smolyan, la lituana de Utena o la griega de Euritania. Mediante el análisis de la edad media de la población en las regiones de la UE, se pueden identificar las regiones con mayor riesgo de enfrentarse a los retos del envejecimiento de la sociedad.

Así lo apuntan en el estudio europeo, que también desgrana que, si la proyección es hacia 2040, Asturias conservaría esa primera posición (58,4 años), por delante de Castilla y León (57), Cerdeña (56,7), Galicia (56) y Cantabria (55,3), que se auparían cuarta y quinta.

El dato por regiones, aunque nuevo, no es del todo sorprendente. Una proyección realizada por el mismo organismo de la UE con datos de 2019 evaluó por provincias que ya en 2035 las dos del interior gallego –donde el ocaso poblacional es más acentuado– tomaban los primeros puestos de Europa en vejez. Así, Ourense se situaría en el horizonte de 2035 en el puesto 11 de Europa en el ranking de provincias más envejecidas y Lugo, en el 14. Más tímidamente, no aparecería Pontevedra hasta el puesto 25 en 2060. Eso sí, la proyección simplemente apunta a datos si la tendencia reciente se prolonga y no se ponen remedios suficientes.