“Los fondos europeos nos van a salir por las orejas y hay un compromiso absoluto con Stellantis”

La ministra de Política Territorial y portavoz del Gobierno, Isabel Rodríguez, llega a Vigo, a ver a su “admirado” Abel Caballero, con un mensaje de optimismo para los gallegos. “El Gobierno de Pedro Sánchez trabaja para que esta crisis no la paguen los de siempre”, sostiene en más de una ocasión. Y lanza un mensaje más concreto para los empresarios y Stellantis, temerosos de que no lleguen los fondos europeos aprobados de forma extraordinaria por la pandemia del COVID. “El dinero no es un problema, y el Gobierno quiere apoyar el proyecto de futuro” de la mayor fábrica de automóviles de España.

–Stellantis Vigo se queda fuera del PERTE del automóvil. En Galicia, nos parece increíble, y mientras en Portugal la planta de Stellantis ya tiene blindados 60 millones de los fondos europeos. Ni las autoridades ni la propia empresa entienden en Galicia cómo puede suceder esto. ¿Puede darnos luz?

–Si usáramos una expresión popular podríamos decir que los fondos europeos nos van a salir por las orejas. Este país nunca ha gestionado una cantidad tan importante de recursos públicos y en un tiempo tan corto: 140.000 millones de euros. Y con objetivos muy claros, entre ellos, la apuesta porque España sea líder en la industria del automóvil eléctrico.

Por eso pusimos en marcha el plan estratégico del vehículo eléctrico. No hemos llegado al final de la resolución de este plan, pero sí puedo transmitir a Galicia y a Stellantis el absoluto compromiso del Gobierno de colaborar y trabajar para que el dinero, los recursos no sean un problema para que Stellantis desarrolle su proyecto de negocio, de modernización, de transformación. Queremos que Stellantis contribuya a la apuesta por el liderazgo de España en vehículo eléctrico.

Ha sido una cuestión burocrática no ajustarse a la convocatoria del PERTE tal como está conformada, pero mantenemos el contacto con la empresa y el compromiso del Gobierno es ayudarle a a mantener su proyecto empresarial.

– No es solo Stellantis. Los empresarios se quejan de que los fondos no llegan. Temen que se agote el plazo y no se hayan gastado los fondos europeos. ¿Puede suceder?

–Es un temor infundado. La comunidad gallega tiene de los fondos europeos 1.800 millones de euros, de los cuales 1.100 ya están en manos del a Xunta. Pediría a los empresarios que vean el ritmo de ejecución que llevan esos fondos por parte de la Xunta. Los fondos europeos están llegando y somos los primeros de Europa en ejecución de esos fondos. Hablamos de dinero público y en aras a la transparencia hay que cumplir unos requisitos.

–Las previsiones económicas no son halagüeñas. ¿Habrás más y nuevas ayudas para las familias más vulnerables en los presupuestos de 2023?

–No solo para las más vulnerables. Este gobierno está haciendo un esfuerzo para la mayoría de los ciudadanos. Por ejemplo, del bono de tren se van a beneficiar también los abogados, médicos y maestros que se desplacen en este medio de transporte. Son medidas para la mayoría, porque la mayoría de los ciudadanos sufre las consecuencias de la guerra de Putin. Y en cuanto a los indicadores económicos, creo que no podemos centrarnos solo en las previsiones negativas. España está creciendo cuatro veces más que nuestros países del entorno de la OCDE, un 1,1. Y la inflación se ha reducido moderadamente.

No negamos las dificultades, pero frente a los que se lamentan e incluso llaman al pesimismo a la ciudadanía, lo que hace este Gobierno es transmitir un mensaje de tranquilidad. Ante las adversidades, el Gobierno de Pedro Sánchez está trabajando para que esta crisis no la paguen los de siempre.

–Acaban de aprobar un paquete de medidas energéticas, y ya preparan un nuevo plan. ¿Habrá restricciones este invierno en los hogares y en las industrias?

–Quiero lanzar un mensaje de tranquilidad. Las medidas fáciles ya están en marcha y ahora estamos trabajando en un nuevo plan para que en este país ni los hogares ni las industrias se vean afectadas por cortes de suministro. España goza de una situación de privilegio en comparación con otros países de nuestro entorno, pues no tenemos la misma dependencia energética de Rusia y hemos hecho una avanzadilla importante en nuevas energías.

–¿Cómo podremos incrementar el ahorro energético sin nuevas restricciones?

–Pues fíjese si están siendo eficaces las medidas puestas en marcha que con apenas incrementar o bajar un grado los termostatos España está ahorrando por encima de lo comprometido. Un 9% ahorrado. El plan de contingencia en que trabajamos va en tres direcciones: una la del ahorro, otra la intensidad en la eficiencia energética, acelerando planes de energías renovables y la tercera, ser solidarios con países de nuestro entorno. Hemos pedido la colaboración con todas las administraciones autonómicas y locales, con el sector, con los consumidores, y confío mucho en la responsabilidad de los ciudadanos. Con su ayuda podemos lograr un ahorro muy eficiente

-La Xunta quiere asumir la competencia de la gestión del litoral como otras CCAA, pero ustedes se niegan porque argumentan que antes habrá que reformar el Estatuto. Y la Xunta blande informes jurídicos que sostienen lo contrario. Reformar el Estatuto dilataría en el tiempo ese traspaso, ¿no hay otra solución?

–Estamos analizando el informe jurídico de la Xunta, pero el criterio jurídico y técnico del Gobierno de España es que Galicia debe reformar su Estatuto. Ahora no tiene esa claridad jurídica que nos permitiría el traspaso de competencias. En todo caso, quiero lanzar un mensaje de tranquilidad a los sectores implicados que viven y dependen del mar.

Los ciudadanos y las empresas no tiene por qué preocuparse de quién es la competencia. La Ley de Costas es la misma sean las competencias de la Xunta o del Estado. La ley hay que cumplirla con independencia de quien ejerza la competencia, y este Gobierno garantiza el ejercicio de todas las actividades que dependen del mar siempre conforme a la legislación vigente en nuestro país. Si las concesiones son conforme a derecho podrán continuar ejerciendo su actividad.

–¿El Gobierno subirá el Salario Mínimo Interprofesional?

–Absolutamente. Es un compromiso de este Gobierno y este Gobierno cumple todos y cada uno de sus compro. Dijimos que lo subiríamos y ya lo subimos un 36% y alcanzaremos el 60% del salario medio. Tenemos claro que en los próximos meses se incrementará el salario mínimo, y las pensiones. Hay otros partidos, como el PP, que no dice a los pensionistas que quiere hacer con sus pensiones. Nosotros vamos a seguir revalorizando las pensiones y mientras Feijóo aún no ha aclarado su postura al respecto. No ha dicho a los millones de pensionistas españoles su opinión.

–Hablando del líder de la oposición. Ha dicho de él este verano que “España le viene grande”, ha cuestionado su “insolvencia, cinismo, poco sentido de Estado”, pero las encuestas apuntan a que es el favorito para ser el próximo presidente del Gobierno.

–Si yo tuviera que poner en un papel los insultos que el PP ha vertido sobre el presidente no terminaríamos. A la política nacional, se viene llorado. Y entiendo que igual el señor Feijóo estaba más cómodo en Galicia. A veces me da la sensación de que se arrepiente de haberse marchado. Y sinceramente sí creo que España le viene grande, pero no es un insulto. Es una apreciación. Y él también hace apreciaciones muy gruesas sobre el Gobierno de España.

Le viene grande porque está siendo incapaz de dar la respuesta que España merece. Porque ningún español puede entender cuando está sacando sus abonos transporte que él haya dicho que no a la gratuidad, a los 1.400 euros que se van a ahorrar ellos en cuatro meses, ningún estudiante perceptor de beca puede entender que haya dicho que no a un incremento de 400 euros en sus becas.

–El PSOE y los ministros han intensificado las críticas a Alberto Núñez Feijóo, ¿hay temor al PP?

–No se trata de eso. Se trata de decepción. No hubiera esperado sentido de Estado por su parte, si él no se hubiera autoproclamado hombre de Estado. Se proclama pero no lo práctica.

–El PSOE para mantenerse en el Gobierno, necesita que no se hunda su socio en las urnas, pero el proyecto de Yolanda Díaz no da despegado. ¿Están preocupados por si falla esa pata?

–El PSOE está muy seguro de sus fortalezas, como sus alcaldes, como el regidor de Vigo, Abel Caballero. Hace bien poco, algunas encuestas daban presidente a Casado y otras un poco antes a un tal Ribera. Y ninguno de los dos está ya en la escena política.

–Bruselas exige una tasa en las autovías, pero desde Galicia, tanto la Xunta como los empresarios se oponen. Esta tasa perjudica a una comunidad como la gallega que está en el periferia y lejos de los mercados donde coloca sus productos. ¿Tendrá en cuenta el Gobierno el agravio que supondría esta tasa para comunidades como Galicia?

–Con absoluta rotundidad, este Gobierno no está planteando esa tasa. Está descartada por las circunstancias económicas. Estamos en la dirección contraria. En el futuro, queremos ir en la misma línea que los demás países europeos y lo haremos hablando con los sectores implicados, pero la decisión clara es que por ahora no va haber esa tasa.

–Solo una reunión en el Congreso en quince meses para abordar el traspaso de la AP-9. PP y BNG denuncian un bloqueo por parte del Gobierno. Habrá que darles la razón, ¿no?

–No puedo concretar en qué punto del trámite parlamentario está, pero animo a los grupos a ser ágiles en su tramitación. También quiero poner en valor el esfuerzo que el Gobierno ha hecho con esta infraestructura, aplicando un ahorro del 50% de los trayectos y una inversión de más de 20 millones en obras. El Gobierno tiene un compromiso claro con Galicia en todo el ámbito de las infraestructuras.

–¿El Gobierno subirá el gasto en Defensa, una propuesta que no parece gustar a Yolanda Díaz?

–Sin duda, lo subiremos. La vicepresidenta se refería a que el techo de gasto no contempla esa partida de gasto, pero los Presupuestos contemplarán los compromisos de España en la UE y la OTAN.

–La Xunta culpa al Ministerio de Sanidad de la crisis en atención primaria. Sostiene que hay miles de médicos sin MIR en paro y pide que se autoricen más plazas MIR para formación. No entiende por qué no lo hace el Ministerio, cuando los hospitales gallegos tienen capacidad para formar a esos médicos y no supone coste para el Ministerio. ¿Qué pasa?

–Alguno de los problemas que tenemos en la sanidad pública y en la administración pública es que durante los diez años de Gobierno de Mariano Rajoy se congeló la oferta de empleo público. En cambio, el Gobierno de Pedro Sánchez ha hecho el mayor esfuerzo en empleo público de la historia de nuestro país. Este Gobierno ha hecho un esfuerzo muy importante en plazas MIR y queremos seguir avanzando con las comunidades para buscar soluciones.

Ya hemos convocado más plazas MIR que en años anteriores. En materia de formación además entra en juego la autonomía universitaria. Hay distintos intereses a conciliar. Pero estamos preocupados y desde la lealtad institucional trabajamos con las comunidades para buscar soluciones.

–Hay que pactar un nuevo modelo de financiación autonómica. Galicia, como otras comunidades aquejadas por la despoblación y el envejecimiento, reclama que dispersión y envejecimiento pesen más en el reparto de recursos. ¿Será así?

–El Gobierno ha empezado a trabajar y ha avanzado en un criterio de población ajustada de cara a la financiación. Conozco bien el posicionamiento de Galicia. Antes Feijóo defendía ese posicionamiento y ahora le animo a hacer converger los distintos posicionamientos que ahora existen en el PP.