Talgo replica que Renfe ya estaba informada del retraso en la entrega de los trenes Avril

Talgo reconoció ayer el “retraso” en la fabricación y entrega de los trenes Avril –de alta velocidad pura– que Renfe iba a poner en marcha este verano en Galicia para dar servicio de AVE a Vigo, Pontevedra, Santiago y A Coruña y extenderlo así más allá de Ourense. Pero la empresa alega que la compañía ferroviaria estaba informada oficialmente de las demoras conforme se iban produciendo, tanto por el COVID como por otros “eventos geopolíticos”, que interfirieron en la línea de suministros y en la actividad fabril.

El miércoles, Renfe había comunicado que estaba analizando la imposición de una penalización a Talgo por el retraso en la entrega de los trenes al entender que había incumplido los plazos del contrato, hecho que difundió tras el anuncio, unas horas antes, por parte de la ministra de Transportes, Raquel Sánchez, de que efectivamente se estaban preparando acciones contra el fabricante de trenes.

Y ayer Talgo replicó mediante una comunicación enviada a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) en la que sostiene que la empresa había notificado ya a Renfe “determinados retrasos” en el transcurso de ejecución del contrato, generados “principalmente por causas de fuerza mayor” que afectaron a los suministros y a la producción, como el COVID y otros “eventos geopolíticos”, además de otras “causas exógenas a Talgo” que demoraron los procesos de pruebas y homologación de los trenes.

Compromiso inicial

El fabricante tenía el compromiso de comenzar a facilitar las primeras unidades en enero de 2021. El contrato era por 30 trenes de alta velocidad por valor de 786,5 millones de euros y quince de ellos son de ancho variable, lo que les permite cambiar automáticamente el ancho de sus ejes para circular tanto por vía internacional como ibérica, con la particularidad de que son de alta velocidad puros. Este sistema les faculta para circular entre Madrid y Ourense por ancho internacional –que es como está construido ese tramo– y al llegar a la ciudad de las Burgas, pasar al ancho ibérico, de forma que puede continuar, sin perder prestaciones de velocidad, hasta Vigo y A Coruña y acortar, por tanto, los trayectos con la Meseta

Su puesta en servicio, según las previsiones del Gobierno, iba a ser este verano. Y este calendario se mantuvo hasta que el miércoles la ministra de Transportes y, posteriormente, Renfe, admitieron que Talgo no había entregado aún los trenes.

Reproche de la Xunta

En este escenario, el presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, cree que el Ministerio de Transportes está ahora intentando “buscar culpables” ante el retraso y sigue sin aportar “certezas” sobre cuándo se implantarán los trenes. Rueda vinculó la intención del Estado de sancionar a Talgo con la carta que él mismo envió esta semana a la ministra de Transportes para indicarle que se iba a cumplir el plazo sin saber “nada” sobre los Avril.

“Parece mentira que todo se tuviese que activar a través de un toque de atención. No parecía para nada prioritario para el ministerio”, lamentó el presidente gallego, quien también criticó que ahora empiece esta “discusión” entre Renfe y Talgo sin que “nadie aporte soluciones”.

Rueda afeó que se conozca ahora este problema, después de que la ministra fuese preguntada “por escrito”, y que, cuando la Xunta lo consultaba “extraoficialmente”, se dijese que “se mantenían los plazos”. “Me temo que el ministerio no se interesó por lo que estaba pasando hasta hace unos días. Mucho no le interesaba o no estaba contando la verdad cuando decía que los plazos se mantenían”, lamentó.