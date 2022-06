El festival O Son do Camiño, cuyo escenario principal se ha derrumbado esta mañana durante su montaje dejando varios operarios heridos, no es un festival cualquiera: abonos agotados en apenas unas horas; hasta 120.000 personas durante tres días consecutivos de conciertos distribuidos entre dos escenariso, hoteles llenos... O Son do Camiño es el festival de festivales en Galicia. El mayor de todos los que se celebran en la comunidad gallega.

