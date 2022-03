El 80% de las empresas gallegas incumplen la obligación de contar con planes de igualdad

Desde el 7 de marzo de 2021 todas las empresas de más de 100 trabajadores están obligadas a tener un plan de igualdad. Sin embargo, en Galicia de las 575 compañías que superan el centenar de empleados solo 108 han aprobado ya esta herramienta y la han registrado ante el Ministerio de Trabajo. Es decir, el 80 por ciento incumple la norma y se arriesga a sanciones que podrían llegar hasta los 187.515 euros en el peor de los casos. Pero además la obligación de contar con estos planes de igualdad se ha extendido este mismo mes a todas las empresas de más de 50 asalariados, lo que supone que otras 809 firmas deben sentarse también a negociar con los sindicatos estrategias contra la brecha de género.

Los planes de igualdad son un conjunto de medidas dirigidas a remover los obstáculos que impiden o dificultan la igualdad efectiva de mujeres y hombres en los centros de trabajo y permiten eliminar la discriminación por razón de sexo en las empresas. Para ello es necesario realizar de forma previa un diagnóstico sobre la situación de partida. Estos documentos han de ser negociados con la representación legal de los trabajadores, aunque no se requiere acuerdo entre las partes para aprobarlos y la empresa puede registrarlos pese a no contar con el respaldo sindical.

La obligación de contar con planes de igualdad existe ya desde 2007 pero solo para las compañías de más de 250 trabajadores. En 2019 el Gobierno socialista amplió esta exigencia a todas las empresas de más de 50 asalariados e implantó un cronograma para su aplicación: las firmas de más de 150 empleados y hasta 250 tenían un año, las que contaban con más de 100 y hasta 150 personas en plantilla, dos años y por último se fijaron tres años, que cumplen ahora, para las que tienen de 50 a 100 trabajadores.



CLAVES

Dentro de la ley. De las firmas gallegas con planes de igualdad, la mayoría son de Pontevedra (54). Otras 26 de A Coruña, 10 de Ourense, 8 de Lugo y 10 de ámbito autonómico. Sanciones. Las que no cumplen podrán ser multadas con hasta 6.250 euros. Si la inspección laboral le ordena elaborar el plan y desoye el aviso, las sanciones pueden alcanzar los 187.515 euros. Inspecciones.Los controles por parte del Ministerio de Trabajo se elevaron un 47% el pasado año. Hubo 2.200 actuaciones en España y se detectaron 163 infracciones.



Sin embargo, tres años después en Galicia solo 108 empresas han registrado ante el Ministerio de Trabajo sus planes de igualdad (54 en Pontevedra, 26 en A Coruña, 10 en Ourense, ocho en Lugo y diez de ámbito autonómico). Quedan unas 460 firmas de más de 100 empleados que todavía no han hecho los deberes, a las que se suman ahora otras 800 de más de 50 trabajadores que también quedan obligadas a contar con esta herramienta.

“Es un trámite complicado. Muchas empresas se hacen las remolonas o no le ven sentido, pero se arriesgan a una inspección”, explica Fernando Clemente, director de la consultora de empresas, Quick Up, con sede en Vigo. “Es más difícil cuando la empresa no cuenta con representación legal de sus trabajadores. En ese caso, tiene que llamar a los sindicatos mayoritarios del sector y ponerse a negociar con ellos y esto lo complica”, advierte.

Desde Idae, otra consultoría especializada en recursos humanos, Ana Isabel Martínez justifica que hubo “un cambio de escenario muy grande” cuando pasó de ser obligatoria la norma para todas las compañías de más de 50 empleados. “Y además hay una falsa idea entre algunas empresas de que, por ejemplo, si tienen muchas trabajadoras ya no necesitas plan de igualdad o de que sí perteneces a un sector como el naval con escasez de profesionales mujeres no podrás alcanzar nunca el mismo número de hombres y mujeres en plantilla, pero no se trata de eso, sino de garantizar que hay igualdad de oportunidades, de equiparar derechos”, aclara Ana Isabel Martínez.