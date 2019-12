Luz verde hoy a la nueva legislación urbanística

La Xunta aprobará en su reunión semanal de hoy la nueva Lei de Ordenación do Territorio, norma que sustituirá la vigente desde 1995 y que pretende orientar el urbanismo de la comunidad para los próximos años. Además, también recibirá luz verde un decreto sobre masas autóctonas frondosas para "poner en valor la capacidad del bosque gallego", según avanzó en el Parlamento el presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, que también aseguró que este mes se aprobará la Lei de Residuos.

El dirigente adelantó esta decisión durante el cara a cara con Antón Sánchez (Grupo Común da Esquerda), que acusó al Ejecutivo de complicidad con los "pelotazos urbanísticos" y "operaciones especulativas" del proyecto eólico en la Serra do Oribio y de la ciudad deportiva del Celta en Mos. En este último caso, lo vinculó al "beneficio" de Carlos Mouriño, presidente céltico. "¿Cuándo va a acabar con este modelo de expolio del capitalismo de ladrillo para beneficiar a amiguetes?", le espetó a Feijóo.

El titular de la Xunta esgrimió las leyes y decretos de protección ambiental aprobados como garantía de su compromiso con el entorno natural y negó intereses ajenos a defender a la ciudadanía. Aseguró que proteger "la calidad ambiental y el patrimonio natural no es incompatible con proyectos industriales y energéticos, salvo que quieran seguir empobreciendo a Galicia". "Ustedes quieren seguir cerrando industrias. No a Reganosa, no a Meirama, no a As Pontes y no a los parques eólicos", le replicó Feijóo.