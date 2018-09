Una oferta en guarderías por encima del estándar aconsejado por Europa

Según el padrón de habitantes del Instituto Galego de Estatística, Galicia cuenta, con el dato más reciente publicado (2017), con un total de 58.201 niños que no han cumplido 3 años y que por tanto son potenciales usuarios de las guarderías. Para este colectivo, la Xunta, según explicó ayer su presidente, Alberto Núñez Feijóo, durante una visita a las instalaciones de la nueva escuela infantil de la Fundación Amancio Ortega en Lugo, dispone en este inicio de curso de 24.081 plazas públicas, lo que supone, señaló, una tasa de cobertura superior al 41%.

Ese porcentaje, incidió, sitúa a Galicia ocho puntos por encima de la ratio mínima que establece la Unión Europea en escuelas de infantil públicas, situada en un 33 por ciento.

El titular del Ejecutivo gallego aprovechó su estancia en el centro para indicar que la red pública de escuelas infantiles es uno de los "pilares" en los que se asienta el programa de apoyo a la natalidad de su Ejecutivo, explican desde la Xunta, aunque no el único, y citó como ejemplo el Bono Concilia.

Por otra parte, la Consellería de Educación confirma que trabaja con la "máxima celeridad" –lo que debe "compaginar", asegura, con la "legalidad"– y que su previsión es que las cafeterías de institutos ya adjudicadas –que cifran en alrededor del 60% del total– empiecen a funcionar en torno al 1 de octubre. En concreto, explican que se adjudicaron 26 de 33 licitadas en Lugo (78,8%); 21 de 29 en Ourense (72,4%); 57 de 107 en A_Coruña (53,2%) y 44 de 86 en Pontevedra (51,1%, el porcentaje más bajo). Las no adjudicadas se deben bien a que no hubo licitadores (y habrá que licitarlas de nuevo con invitación a tres empresas) o que, habiéndolos, las ofertas precisaban aclaraciones.